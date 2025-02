Anomalías en el SES

Comenta Compartir

Con fecha 16 de noviembre de 2023 se me programa una cita en dermatología para hacer revisiones de intervenciones quirúrgicas graves, así como de continuas ... queratosis, para el 4 de noviembre de 2024. El 30 de octubre de este año, desde el teléfono 924 21 50 00, dejan noticia en mi domicilio de que el doctor correspondiente está de baja y me llamarán en breve para fijar una nueva cita. Ante la ausencia de llamadas al efecto, me dirijo al mencionado teléfono, sin éxito, hasta ayer, fecha en la que me atendió un funcionario atento y amable, derivándome a los teléfonos 924 21 51 78 o 924 21 51 80, donde ya me advierte que es complicada la conexión. Lo he intentado en repetidas ocasiones y siempre dan la misma respuesta: «La persona a la que llama, no está disponible. Inténtelo más tarde». A pesar de ser graves las intervenciones sufridas, el cumplimiento de las revisiones no debe tener importancia. ¿Será porque con 78 años ya carecemos de interés para el sistema?

