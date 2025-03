El sueño de la nueva Europa como meta y solución

Como es pronto para que el análisis diáfano nos muestre el resultado de los equilibrios entre las distintas tendencias y partidos políticos resultantes de las ... recientes elecciones europeas y, por tanto, poder establecer un diagnóstico que profundice con más exactitud en el futuro inmediato de la hasta ahora Unión Europa, vamos a recurrir al deseo, usando la imaginación idealista, en vez de los datos científicos que estén avalados por las leyes y dictámenes que se elaboren y aprueben en un futuro cercano, que entonces, sí, podremos confiar, recelar, ser pesimistas o imaginar que las dificultades actuales se irán superando para bien de los ciudadanos. (Sobre todo, cuando se distribuyan los fondos presupuestarios y se oigan los lamentos a toro pasado).

Que la incertidumbre actual parece más inflamada que en otras épocas tras la II Guerra Mundial, fin de la Guerra Fría y caída del muro de Berlín, por las dos guerras en curso con el temor de su expansión, no es un aspecto nuevo en la Historia de la humanidad que no pueda encararse con esperanza (quizá gratuita) de que el hombre (civilizado) supere sus adversidades.

Simples observadores no podremos sino confiar. ¡Europa, Europa tan lejos y tan cerca! Pero ¿y por aquí?

Existen retos que no son propios y cuyo desarrollo se nos puede escapar, porque necesitan de la cooperación de varios protagonistas internos y foráneos. Inteligencia Artificial, que dicen va a modificar el mercado de trabajo; el consabido cambio climático, por muchos negacionistas que existan; cambio en la economía mundial por el ascenso en la geopolítica de China y la incógnita del primer país Estados Unidos (si gana Trump); formas de favorecer, controlar y regular la necesaria e imparable inmigración, etc.

Y a todo esto, volvemos al sambenito de «si vis pacem, para bellum». Los presupuestos en defensa crecen en la mayoría de los países del primer mundo (en China, Corea, Rusia… ya lo hacían desde hace tiempo). Se habla, incluso, de restablecer el servicio militar obligatorio. La cuenta de la vieja funciona: si de cien, cojo veinte para un apartado, solo me quedan ochenta para Sanidad, Educación, pensiones, políticas sociales, etc. El tan soñado 'estado del bienestar europeo' peligra aún más. Ganan los fabricantes de las armas mortíferas.

Pero ¿y por aquí?

Ha tiempo que algunos analistas solventes, con trabajos rigurosos, lo más objetivos posibles, han señalado que España (sí, nuestra querida y diversa España) necesita de forma perentoria acometer distintas reformas, desde la Constitución, la ley electoral, el sistema de financiación autonómica, nuevo ordenamiento fiscal (que existe, incluso, un concienzudo estudio realizado y bendecido), problemática grave en materia de vivienda, financiación de la sanidad pública, ley (consensuada) sobre Educación, renovación de la Judicatura…

Ya está. Hemos llegado a ver a la madre del cordero. Consensuar. Para poder articular, aprobar y poner en marcha lo que demanda la sociedad actual española, y dada la característica de nuestra Constitución, para crear o modificar las grandes leyes se necesita el voto afirmativo de dos tercios de los miembros de ambas cámaras (Congreso y Senado). Es decir, que los partidos mayoritarios –y los minoritarios– tras todas las discusiones pertinentes que crean necesario, se pongan de acuerdo. (Algunas de estas leyes solo necesitarían mayoría absoluta).

La ciencia ficción se da muy bien en el cine, en la literatura, en los cómics. Uno se asoma a la ventana y pregunta: ¿hay alguien ahí?

Todo es posible si hay voluntad. Verdad es que el panorama entre algunas fuerzas políticas está tan enconado que es difícil vislumbrar un entendimiento. La presunción de inocencia parece muerta y enterrada; el insulto ya es moneda verbal corriente; la polarización de algunos medios de comunicación impresos y digitales desprende literalmente humo; las redes sociales ya no arden, explosionan al primer dedo que toca una tecla de un oculto ordenador; ¿bulos?, lo difícil es separar el grano de la paja… El dictamen de un corresponsal extranjero es de «ambiente guerra civilista».

Mas, veo las terrazas de los bares llenas; los planes para las vacaciones, a tope; no decae el consumo, aunque la angustia sigue permanente en jóvenes que no vislumbran el mañana y otros no llegan a fin de mes… ¿están en guerra la mayoría de los ciudadanos de este país?

Es hora de recordar aquello de España como problema, Europa como solución, y ponerse manos a la obra. Pero, ahora, Europa es una incógnita. Nos estamos jugando –y por ahora perdiendo– el futuro.