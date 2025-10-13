La gran coartada y el nuevo desorden mundial

Un rayo de esperanza se ha abierto en Gaza. Parece que ha llegado la paz. Antes, se ha recordado el segundo aniversario de la masacre ... que perpetró el grupo terrorista Hamás sobre ciudadanos israelíes con las normales muestras de dolor y aceptación casi unánime de la consiguiente política de represión de Netanyahu sobre los palestinos de Gaza que numerosos organismos internacionales califican de genocidio.

Sin embargo, varios gobiernos –empezando por el gran patrón y benefactor bélico, Estados Unidos– no solo están en contra del calificativo, sino que justifican la respuesta vengativa israelí, aunque también existan voces, incluyendo en la propia patria judía, que claman por un final del conflicto y cese de la 'vendetta'.

Algunos ingenuos se preguntan cómo es posible que no exista una opinión generalizada condenando la masacre, la muerte de más de 66.000 palestinos, incluyendo mujeres y niños. La respuesta no está en el viento sino en la influencia de la propaganda de los medios de comunicación patrios. Ocurre lo mismo en Rusia, donde más del 75% de la población aprueba la política de Putin en la guerra contra Ucrania. ¿Ustedes creen que el nuevo zar, añorante del imperio soviético, va a detener la acción bélica?

Uno se pregunta si existe ya un nuevo orden mundial donde el más fuerte impone su ley

La diferencia en las interpretaciones –y versiones– en Israel de lo que sucede en la franja palestina son antagónicas de las manifestadas en otros muchos países occidentales, del mundo árabe y de Asia. Para muchos israelitas, Hamás es el causante de los miles de muertos porque han sido ellos mismos los artífices de los asesinatos, y no el ejército israelí. La propaganda, el dirigismo en las redes sociales y en los medios controlados hacen el resto.

Bien es verdad que se juntan otros factores. Desde que en 1947 la ONU creara –se inventara– el estado de Israel en medio de todo un territorio árabe, la hostilidad –y atentados– de estos últimos ha hecho que la ciudadanía viva casi en un estado permanente de guerra. Los radicales se juntan sin necesidad de consignas. Y algunos consideran que la verdadera –e histórica– nación judía ya estaba expresada en la Biblia, por lo que es de lógica cumplir el mandato 'divino' de asentar las bases en ese espacio terrenal, donde, por supuesto, ya no caben los palestinos.

¿Qué o quién podía haber detenido antes esta masacre, sea o no sea el término jurídico exacto de 'genocidio'? El resto de los estados democráticos, empezando por los europeos, pero ya hemos visto que ni en Europa se han puesto de acuerdo (se puede presumir que por encima –o por debajo– están los intereses comerciales). El fracaso de la ONU estaba garantizado en el momento en que el patrón del imperio, Trump, había puesto la cruz a toda posible solución habida cuenta de su derecho al veto. Y ha tenido que ser el mandamás norteamericano –en busca fallida del Nobel de la Paz– en una decisión unilateral.

Cuando Israel impide en aguas internacionales el paso de barcos con ayuda humanitaria, uno se pregunta si existe ya, de facto, un nuevo orden internacional, donde el más fuerte impone su ley. Y ya sabemos quiénes son los más fuertes. ¿Para qué pueden servir hoy en día la OTAN y la ONU?

El tercer elemento que subyace es la herencia permanente del Holocausto y la culpa colectiva. Cuando Hitler exterminaba a judíos y empezaron a conocerse las atrocidades del genocidio, algunos –muchos– alemanes miraron para otro lado y al final de la guerra manifestaron que no se habían enterado. Cuando ETA mataba de forma despiadada en toda España, muchos ciudadanos vascos desviaban la vista porque preferían no encararse con la realidad.

Quiero agarrarme a la excusa de que el subconsciente trabaja de forma muy poderosa y camufla sus intenciones. La culpa colectiva atenaza la respuesta individual. Es la gran coartada. La responsabilidad ética o moral se diluye en la masa. Los otros siempre son los culpables de la inacción. En la actualidad, el fracaso de una postura unánime condenatoria en Europa se agudiza en la propia Alemania, en la que el Gobierno –por aquello de arrastrar el complejo de culpa del holocausto– no ha sido capaz de condenar el genocidio israelí con los palestinos.

Mirar para otro lado es una vieja costumbre.

Pero si prevalece solo la ley del más fuerte al haberse diluido por el desagüe de los egoísmos del mandamás –el capital internacional– los elementales principios democráticos ¿qué futuro nos espera? ¿Quién regirá o pondrá orden en este nuevo desconcierto mundial?

Es deseo unánime que la paz alcanzada dure, pero tememos que la sangre derramada y las imposiciones de los ganadores sean caldo de cultivo para que el odio avance y el terrorismo perviva.