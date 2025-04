La dictadura de las circunstancias hostiles

No todo es controlable pese a los intentos por domeñar el tiempo. Algunos asistimos apesadumbrados a las convulsiones que se suceden en las sociedades modernas, ... aunque algunos pensadores (filósofos, sociólogos, politólogos…) acuden a la explicación pedestre de que nada nuevo hay bajo el sol que no tenga un parangón con lo acaecido hasta el momento. Con otros ropajes, el egoísmo, el ansia de riqueza, la explotación del hombre por el hombre, las guerras se han producido a lo largo de lo que llevamos de humanidad registrable.

Cambian las circunstancias, aunque sean igualitas que las que determinaron las conductas de los hombres en tiempos pretéritos. ¿Caemos en el fatalismo, pues? En absoluto, pero para tratar de entender ciertas inclinaciones colectivas o interpretaciones que pasan por nuevas, acudo a algo tan socorrido como es el tiempo, aleatorio, rebelde, libre, pese a los nuevos inventos; cuando llega la borrasca, mejor guarecerse y protegerse del temporal; el problema surge cuando no hay dónde refugiarse porque nos ha pillado a la intemperie.

Los de cierta edad –que no conlleva mérito alguno– podemos asistir estupefactos a ciertas manifestaciones de miembros de la sociedad. Sin ir muy lejos, cuando un numeroso grupo echó pestes de nuestra transición bajo la pancarta de «no nos representan», o censurar ahora la entonces amnistía que se aprobó pasado el referéndum de 1978, porque constituyó una equivocación al equiparar los supuestos delitos cometidos por los contrarios al régimen franquista, con los protagonistas de la dictadura. Todos perdonados. Y estos últimos siguieron instalados en el poder fáctico.

Aterricemos en el presente. Muchos se preguntan cómo es posible que un tipo como el ultra Milei haya ganado con tanta holgura en las elecciones de Argentina, o que jóvenes españoles airados canten el 'Cara al sol' y den vivas a Franco, cuando esas etapas les pillan tan lejanas.

De un tiempo a esta parte se viene escribiendo sobre el ocaso de las democracias y el ascenso de sistemas autoritarios e iliberales, siempre en el ámbito de lo que consideramos el mundo occidental, puesto que, en numerosos regímenes árabes, o en el chino, el modelo es muy diferente.

¿Qué ha cambiado? Las circunstancias, aunque como decíamos al principio, puedan considerarse cíclicas con diferente vestimenta.

La transición española se hizo con unas características temporales precisas. Había que acceder a la democracia de forma pacífica y el ejemplo de la Revolución de los Claveles en Portugal estaba presente en nuestra sociedad. (Luego no fue tan pacífica ni tan dulce como algunos han querido santificarla). Los ideólogos que escribieron nuestra Constitución lo hicieron en un ambiente político, económico y social muy concreto. Todo con tal de que no hubiera un conflicto que derivara en el derramamiento de sangre. Y había que transigir, medir mucho el articulado, contentar a una mayoría que, entonces, no nos olvidemos, tenía el poder. Ahora es fácil ver las cosas de otra manera y, quizás por ello, nuestra Carta Magna necesita una revisión, una actualización, no muy exhaustiva, pero sí acorde a los nuevos retos que se enfrenta España –y Europa–.

¿Qué le pasa a un sector de la sociedad, especialmente joven, que acude a manifestaciones que muchas veces son una especie de nostalgia del pasado? ¿De verdad añoran a Franco? ¿Quién se lo ha contado?

Han cambiado las circunstancias. Dice la Real Academia que circunstancia es «condición o característica no esencial (de tiempo, lugar, modo, etc.) que rodea a una persona o cosa y que influye en ellas o en hechos relacionados con ellas». Por lo pronto, se han agudizado las diferencias en las clases trabajadores y las minorías adineradas. Los jóvenes ven cada vez más angosto su futuro.

Y no cesa el ruido de los tambores y no se mueven más las escasas hojas de los árboles que perduran en este otoño por mucho que se aireen las monsergas y se repitan las consignas; alimentan a los bien alimentados y crece la incertidumbre en los escasos espectadores que no están alineados en uno u otro lado de las eternas Españas, aunque estemos en otras circunstancias –incluso en otra galaxia– que pueden rememorar tanto la cainita historia patria que puede causar repelús a poco que se tenga memoria o, simplemente se haya estudiado la historia de España, sin remitirnos muy lejos, siglos XIX, XX y comienzos de este tan globalizado e incontrolado. Pero parece que ni memoria ni estudios, ruidoso sí, hasta romper tímpanos.

Mas lo que perdura es la situación endémica de desigualdad y pobreza de una sociedad que tira cohetes de colores y consume de forma alocada, frente a un porcentaje con mayores dificultades para llegar a fin de mes. Nada noticiable, nada nuevo, la cantinela de siempre. Y ya se ha publicado en este periódico la realidad de ciertas cifras: un 17% de todos los hogares españoles quedan en situación de pobreza severa tras pagar la vivienda. Jóvenes con un futuro incierto. Esta sería la gran manifestación nacional de protesta.

Y siguen dos guerras… de momento.