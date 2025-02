Los conciertos económicos no son para el verano

Las reformas que nuestra Constitución demanda abarcan desde la Sucesión a la Corona hasta un régimen fiscal más acorde a nuestros tiempos. Y, por supuesto, que el poso histórico no repercuta en los bolsillos sólo de una parte de los ciudadanos

Rodeados, sitiados, angustiados por las tragedias cotidianas que nos ofrecen los medios de comunicación (virtuales, reales e imaginarios), el termómetro es el rey del estío. ... Antes, el calor era más o menos constante; ahora, son olas que nos achicharran el cerebro. Tanto buscar un nexo nacional, para estas Españas en permanente conflicto, que hemos logrado ponernos de acuerdo, no en la financiación, que es la que garantiza los garbanzos actuales y futuros, sino en medir, a cada hora, la temperatura. La dialéctica sobre un Estado federal o similar se pospone para el otoño de no sabemos qué año. Porque, aunque no lo parezca, nos referimos a los conciertos económicos «especiales» con algunas de las numerosas autonomías hispanas.

Mucho se ha escrito sobre la transición, exitosa para una mayoría, dadas las circunstancias históricas, pero que no ha solucionado alguno de los problemas que veníamos heredando desde siglos atrás. Por fas o por nefas, el caso es que en nuestra Constitución se recogió en la Disposición adicional primera «el respeto a los derechos históricos de los territorios forales dentro del marco de la propia Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Desde el punto de vista financiero, tanto el Estatuto de Autonomía del País Vasco como la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, establecen que las relaciones de orden tributario y financiero entre estos territorios forales y el Estado vendrán reguladas por el sistema de Concierto o Convenio. En el régimen foral el sistema de financiación se caracteriza porque los Territorios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra tienen potestad para mantener, establecer y regular su régimen tributario». Dichos «derechos históricos», que ya estuvieron en disputa cuando se trató de establecer un estado liberal moderno, tras la Guerra de sucesión, que tan del agrado es para algunos catalanes en un intento de fortalecer su identidad, siguen vigentes para agravio de muchos otros pensadores, que simplemente los califican de «privilegios». Y no se rompió España, por cierto. Ahora, estamos en pleno proceso para que Cataluña se incorpore a esta «elite» económica, siguiendo la argumentación vasca. Según su lendakari «un sistema de más de 140 años de historia, basado en cuatro cuestiones clave: bilateralidad con el Estado, responsabilidad, riesgo unilateral y solidaridad, nos otorga un sistema de financiación único en el mundo». Todo ello ha conducido a un incipiente debate –insinuado infinidad de veces– sobre si nuestra modelo de Estado debe pasar a ser totalmente federal, puesto que de alguna manera estos privilegios forales parecen ser habituales en estados confederados. Mas, algunos expertos afirman categóricamente que no tiene parangón alguno en los modelos federales del mundo en la actualidad. Y, por supuesto, que muchos de los habitantes del resto de la España actual consideran este sistema perjudicial y discriminatorio para el resto. Pero, insistimos, está bendecido por nuestra vigente Constitución. Una 'carta magna' que parece intocable, salvo por las mínimas modificaciones que se han realizado –alguna impuesta por Europa (o Alemania)–. Todo es legal. Y Cataluña quiere más tarta y los demás, que se aguanten. Todo este guirigay, con esperpentos incluidos, quedaría más o menos resuelto si alguna vez se acometieran las reformas que nuestra Constitución demanda. Los retos, problemas y reformas pertinentes han sido expuestos repetidas veces por especialistas, que abarcan desde la Sucesión a la Corona hasta un régimen fiscal más acorde a nuestros tiempos. Y, por supuesto, que el poso histórico no repercuta en los bolsillos sólo de una parte de los ciudadanos. Mientras, los agitadores partidistas hacen su agosto, porque carne hay para todos los gustos. El desaliento, de inmediato, nos inunda. El clima –amén de las temperaturas veraniegas y los anticiclones oportunos– no está para concebir esperanzas. Modificar la Constitución requeriría una mínima voluntad de los grandes y pequeños partidos políticos. ¿Ustedes lo creen posible? Sólo hay que oír y leer los dardos dialécticos envenenados que se cruzan a diario. Mientras, seguiremos suspirando por ganar más medallas en las próximas olimpiadas y debatir sobre el oportunismo catalán para subirse al carro dada la debilidad del gobierno actual en el cómputo de votos en el Congreso, y reírnos con las gracietas aclamadas por miles de un moderno rey del alambre.

