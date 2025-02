El chantaje nuclear

Hace muchos años, cuando el debate sobre la instalación o no de la central nuclear en Valdecaballeros, al ser lego en la materia, traté de ... documentarme. Y pregunté a un tío mío, científico de renombre, su opinión. La respuesta fue concisa: «Entre los premios Nobel y físicos especialistas en la materia, el 50% es partidario y el otro 50% no». Así que el ambiente emocional, la idealización de un mundo más limpio y sin peligros posible, aunque sean remotos (Fukushima está cerca), me hizo tomar una opción antinuclear. Por supuesto, mi opinión es intrascendente.

Comprendo que los habitantes de la comarca del Campo Arañuelo, los vecinos de Almaraz, sean partidarios de mantener su empleo de forma inmediata., aunque el desmantelamiento de la central conlleve nueve años o más de pleno empleo. Ahora bien, como han advertido especialistas y científicos cualificados, los reactores de la central nuclear de Almaraz son viejos y, por lo tanto, necesitan mejoras por valor de una fuerte inversión. ¿Qué dice la propiedad? Primero que le bajen los impuestos. Cotiza 400 millones de euros para Madrid y 100 para Extremadura. (¿Por qué no invertimos los destinos: 400 que se queden en Extremadura y los otros que vayan a la capital del reino?).

¿Cuántos millones de euros han tenido de beneficio los propietarios durante todos estos años? ¿Más de 2.000 millones? Y ahora quieren que les bajemos los impuestos, que sigamos pagando los residuos radiactivos decenas de años (cuyo mantenimiento abonamos con nuestros impuestos) y que, si no, cierran como estaba previsto, acordado y firmado. Nadie me podrá acusar de antiextremeñismo. No sé si será bueno o malo que siga la central nuclear de Almaraz en funcionamiento. Pero a lo que me opongo es al chantaje de los propietarios. Me da la impresión de que nos toman por tontos, apelando al sentimiento. Y una cosa que se nos pasa por alto, al parecer. La llamada derecha en este país siempre mira a favor de los dueños.

Repasen la historia.