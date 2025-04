También hay buenas noticias

Comenta Compartir

A algunos periodistas nos enseñaron que las buenas noticias no son noticia. Mas a veces conviene resaltar lo que funciona bien, al menos para un ... servidor. Por los avatares propios de la edad –y las características personales– mi columna dijo que ya estaba bien de tonterías y me dejó medio paralizado. Mi hija llamó al Servicio de Aviso a Domicilio de mi centro de salud y a las dos horas el médico, José María Abejas, estaba en mi casa recetándome los remedios, que surtieron efecto a los pocos días. Rapidez y eficacia. Y así me ha ocurrido en distintas ocasiones. Debo de ser un ser afortunado o, simplemente, reconocer que la sanidad pública, al menos en Badajoz, funciona muy bien. Gracias y felices fiestas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director