Gratitud a la sanidad pública extremeña

Debo ser un ser bendecido por los dioses; un hombre afortunado. Tengo que confesar, de inicio, mi gratitud ante las circunstancias que he tenido que ... acudir a la sanidad pública extremeña, y más en concreto al área de Badajoz, por lógicos motivos de enfermedad. Y son ya muchos años –he sobrepasado los 82– en las adversidades que me condujeron a pedir el auxilio de los galenos, enfermeros, ambulancias, limpiadoras, celadores, asistentes, etc.

En este caso me siento obligado a manifestar públicamente mi gratitud por el trato que ha recibido –está recibiendo– mi hija; desde la médica de su centro de salud que detectó el problema y la remitió al Hospital Universitario, donde es habitual la aglomeración de pacientes, y tuvo que esperar en 'observación-3' dos días, antes de pasar a planta. En todo momento recibió el apoyo humano y médico que requería; cuando tantas veces observamos la destemplanza, la queja y el malhumor de algunos pacientes que se lamentan por las deficiencias que existen, reales o imaginarias, en todo complejo hospitalario. Necesitamos más enfermeros/as, médicos, especialistas…, más dinero. Pero algunos a veces son los que más se quejan o quieren disminuir su contribución a Hacienda, o piden la bajada de impuestos. ¿De dónde saldrán los fondos para las mejoras? De momento, la realidad, es que la atención que recibió –y recibe– mi hija en el Hospital Universitario de Badajoz, en medicina interna, de todo el personal, merecen todo mi agradecimiento y reconocimiento público.

