Identidad, personajes históricos y Extremestiza

Los tópicos son como un lastre que recargan la historia de lugares manoseados para consumo fácil y directo. Se reproducen de generación en generación y ... es difícil –costoso en el tiempo– modificarlos.

Hablamos de la visión del otro, porque cada uno tiene siempre una imagen –presente, actual o heredada– de los conocimientos que ha ido sumando a la imagen que recibimos desde el exterior. Cuando desde el Gobierno central se programaron una serie de actividades con motivo del Quinto Centenario del Descubrimiento de América –que aquí rebautizamos como 'Encuentro de dos mundos'– el Ejecutivo extremeño consideró que Extremadura tenía mucho que decir habida cuenta su protagonismo (descubrimiento y colonización) y se ideó un programa especial para intentar participar en dichas actividades. Conviene constatar, de inmediato, que aquel año 1992 se iban a celebrar los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal en Sevilla, con unos presupuestos enormes –miles de millones– y que los 'fastos' del Descubrimiento se agrupaban en una oficina gubernamental con un presupuesto ciertamente ridículo.

El caso es que con dicho motivo –con esa excelente excusa– se originó un programa en la presidencia de la Junta de Extremadura ('Enclave 92') para tratar de aumentar el conocimiento de la 'olvidada' región del suroeste peninsular por el resto de los españoles.

La Junta de Extremadura quiere subsanar el desconocimiento interno y externo sobre nuestra historia

Volvamos a los tópicos, alguno de los cuales aún perduran hoy en día. En una primera encuesta con un muestreo nacional, el resultado fue que Extremadura se percibía coma una tierra seca, árida, con Hurdes, pobreza y conquistadores como emblemas destacados.

Desde entonces, en numerosas ocasiones –y han pasado más de 30 años– algunos viajeros se sorprenden al contemplar la realidad actual de nuestra región (maravilloso patrimonio monumental, dehesas de ensueño, ciudades para deleite de los ojos, gastronomía, gente encantadora y afable, etc...). Pero son, obviamente, los menos. Perviven los tópicos.

La actual Junta de Extremadura quiere subsanar el desconocimiento –interno y externo– sobre nuestra historia y ha lanzado la idea de la 'Estrategia Extremestiza' para que «se valoren las aportaciones de los extremeños en el devenir histórico, reconociendo los logros de figuras destacadas en todos los ámbitos (descubridores, músicos, pintores, escritores, personas de reconocido prestigio), y así afianzar la identidad extremeña y nuestra innegable aportación a la historia de España y del mundo… Extremadura es el origen de una historia que cambió el mundo para siempre y que abrió nuevas vías de conocimiento y cultura entre continentes».

La pretensión –loable– es que se imparta en la escuela para alumnos de la ESO. Nada que objetar. De paso se afianza la identidad, que suele ser motivo de sano orgullo para encarar los tiempos, siempre difíciles, de este presente y del cada vez más incierto, inseguro y globalizado mundo. Ni que decir tiene que ciñéndonos al pasado el número de extremeños que han destacado en la historia de España son numerosos y de un gran prestigio. Recordemos algunas:

Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Orellana, Hernando de Soto, Pedro Alvarado, Pedro de Valdivia, Núñez de Balboa, García de Paredes, Nicolás de Ovando, los 'Doce apóstoles de México', Ñuflo de Chaves, Catalina de Bustamante, Inés Suárez, Cieza de León, Francisco Rubio Llorente, José María Valverde Pacheco, María Telo Núñez, Antonio Hernández Gil, Antonio Rodríguez-Moñino, Eugenio Frutos, Juan Francisco Donoso Cortés, Arturo Barea Ogazón, Luis Chamizo, Marcelo Rivas Mateos, Mario Roso de Luna, Carolina Coronado, José de Espronceda, Benito Arias Montano, Luis de Morales 'El Divino', Francisco Sánchez de las Brozas 'el Brocense', Francisco de Zurbarán, Matilde Landa Vaz, Juan Uña Gómez, Francisco Becerra, José de Hermosilla, Eugenio Hermoso, Joaquín Churriguera, Juan Barjola, Godofredo Ortega Muñoz, Manuela Picó, Ventura de los Reyes Prósper, Gregorio López de Tovar, Benito Arias Montano, Vicente Barrantes, Vicente Antonio García de la Huerta, Felipe Trigo, José López Prudencio, Bartolomé José Gallardo…

La lista es interminable, como puede detallarse en la Enciclopedia Extremeña, en los libros de Pecellín Lancharro, y en un largo etcétera de publicaciones.

Podemos sacar pecho y presumir. La identidad extremeña, su historia, es para codearse con otras identidades, con otras historias. No somos más, pero en absoluto somos menos.

Mas hay otra vertiente, ahora que se discute tanto sobre emigración, migración, falta de oportunidades para los jóvenes en la propia tierra, etc... Incluso, en cierta ocasión se habló de que Extremadura se había portado como una madrastra.

¿Saben ustedes cual es el denominador común –diríamos que en más del 90%– de todos los personajes históricos citados? Que emigraron y murieron fuera de Extremadura.

Cuando hablemos del pasado y de resucitar las 'grandezas históricas', deberíamos tener en cuenta esa constante. Buscar las causas del desarraigo, de las huidas inevitables en busca de un mejor porvenir, los porqués de los enfrentamientos y el resurgir de los localismos y provincialismos, el fracaso de uniones como la de los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena… La forzosa emigración.

Y soñar con adivinar el futuro, la asignatura más difícil y necesaria.