Que no decaiga el espectáculo

Cuando el cinematógrafo creció como espectáculo de masas y Hollywood se transformó en una gran industria exportadora, pocos se figuraron que a la larga iba ... a ser una de las principales fuentes de ingresos en esta sociedad de consumo que ha configurado el capitalismo mundial. Al antiguo 'séptimo arte' se unió el mundo de la música y más tarde se globalizó merced a los medios digitales. Internet fue la puerta que configuró y conectó a todo el orbe.

Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Pictures, Walt Disney Studios, Warner Bros, entre otras grandes productoras y distribuidoras estadounidenses, impusieron sus cánones y formas de ver la vida e inundaron Europa, y en especial España, donde merced a unos leoninos contratos de distribución tenemos que ver a la fuerza un montón de filmes donde como corderitos inocentes copiamos sus modos de vida. Ya somos todos iguales en la patria del consumo. Es la economía, imbécil.

Según estimaciones de algunos «expertos», este es el ranking de las once industrias que más dinero mueven en el mundo: drogas, prostitución, banca, armamento, pornografía, alcohol, casinos y apuestas, petróleo, tráfico de personas, farmacéuticas y falsificaciones. Otras clasificaciones precisan y las reducen a cinco: tecnológicas, energéticas, farmacéuticas, financieras y seguridad y defensa, que en resumen vienen a ser lo mismo

¿Dónde ponemos a las guerras? Bueno, es una inocente pregunta retórica: sería una reiteración, un cúmulo que se alimenta y nutre de algunos de los anteriores holdings productivos actuales.

Como un servidor no entra en el terreno de los «expertos», todo ello tiene un reflejo que se ha tornado imprescindible: el del espectáculo de masas ininterrumpido a través de los medios de comunicación. Nada existe si no sale en las redes, televisiones, radios, periódicos… que tienen la 'virtud' de amplificarlo y difundirlo. Para ello, el lugar común, el sambenito, el bulo, el chascarrillo, la burla cruel, el sadismo tienen tal carta de naturaleza que para que alcance su gigantesca dimensión deben retroalimentarse continuamente, porque su característica principal es la duración: apenas un instante. La guerra de Ucrania se diluye, desayunamos con los muertos de Gaza, el trenecito extremeño se pasea por los desayunos del Ritz, Sánchez, Feijóo y el malandrín de Puigdemont se pelean sin descanso, mientras la Justicia se divide en conservadores y progresistas, en lecturas que el profano no entiende. ¡Cómo no vamos a desconfiar! Alla lejos –tan cerca– Trump lidera las encuestas en Estados Unidos para ser el próximo presidente hasta que el siguiente tiroteo ocupe diez segundos las portadas de los medios.

Peliculero y teatrero que es uno, me vienen a las mientes imágenes de «Empieza el espectáculo» de Bob Fosse, y el frenesí de los bailes para que el ritmo se mantuviera. ¡Qué actual, que clarificador montaje!

Veo en La 2 un programa dedicado a las ciudades patrimonio de la humanidad, y Cáceres emerge con una potencia que anula todos los malos presagios. ¡Qué maravillosa ciudad, cuántos recuerdos! Y vuela mi imaginación al cromatismo del paisaje en Yuste y en toda La Vera, tras disfrutar por Las Villuercas camino de Guadalupe, descender por Los Ibores hasta Navalmoral de la Mata ¡vaya! me vuelvo a tropezar con el dichoso tren, el de los chistes nacionales, el del nuevo tópico peninsular para clasificar a los pobrecitos extremeños, que alimentamos de forma burda desde dentro. Las imágenes de la tele con Cáceres –y sus turistas– me reconfortan, qué paraíso tenemos y qué victimario engordamos como tontos de capirote. Dejémonos de tonterías: nos gusta ser víctimas inocentes, que la culpa es de los otros, siempre de los otros, que nos tienen sojuzgados…

Mas la dicha de las imágenes del documental cacereño dura poco y vuelven los bombardeos de israelíes a palestinos, con la parafernalia de las luces y las sirenas de las ambulancias, los cuerpos ensangrentados… niños, niños, niños llorando; manifestaciones de ultras, Puigdemont se ríe satisfecho en la pequeña pantalla… Que no, que apago la tele y el ordenador, escucho música, Mozart, (esta vez paso de Wagner), Schubert…

¡Menos mal que han encendido las luces de Navidad! Y estamos en noviembre, pero no competimos por tener el árbol artificial más gigantesco para que lo vean desde Marte. ¿Qué pensarán los extraterrestres? Ah, que no existen, bueno, pero nos los inventamos para que siga el espectáculo.

Dame la bota María, que me voy a emborrachar, que pronto es Nochebuena y pasado… Dios dirá… Pues, eso, Carnaval.