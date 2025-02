Los lugares más caros de la ciudad

Si te vas a comprar un colchón no ahorres, ve a por el bueno porque lo usarás todas las noches. ¿Piensas en una autocaravana? Será ... barata si la usas mucho y carísima si la sacas solo una semana en verano. En Badajoz tenemos lugares que son una ganga, como San Francisco en estas fechas o el parque del río todo el año. Otros resultan demasiado caros porque costaron mucho y los usamos poco o nada.

Sabía que la obra de los Jardines de La Galera costó más de un millón y que había concluido hace meses, pero este lugar, el rincón más coqueto y floreado de Badajoz, sigue cerrado al público y solo luce en actos que organizan concejales.

Al Fuerte de San Cristóbal le metimos más de medio millón de euros, se reinauguró en 2014 y todos hicimos fotos diferentes desde allí arriba y se cerró. Hace ya cinco años que se dijo que lo gestionaría una empresa privada, pero hoy no recordamos ni dónde se encuentra este lugar.

El Revellín de San Roque va por el mismo camino. Este costó más de un millón. Fue rehabilitado en 2011, pero se quedó congelado en el tiempo hasta 2013, cuando se convirtió en albergue municipal. El Ayuntamiento le puso precios más caros que algunos hoteles, fracasó, cerró a los cuatro años y aún no existe ni una triste idea para resucitarlo. No muy lejos, el Centro de Ocio Contemporáneo (COC) fue cerrado hace tres años. Si no reabre pronto, se sumará a esa lista de lugares carísimos de Badajoz.

Tenemos concejalías con nombres largos, modernos y significados difíciles de desentrañar: inmuba, edusi, upb, desarrollo econ, reprografía, estadística..., echo de menos un área transversal y con plenos poderes para que no se atasque su trabajo que se podría llamar Concejalía para no enterrar dinero público.