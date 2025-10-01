Comenta Compartir

Hace unos días murió Enrique Magro, padre de nuestra compañera periodista, corresponsal de HOY en Zafra, Ana Magro. Son muchas las facetas a destacar de ... Enrique; conductor de camiones de gran tonelaje también pagó su tributo en un accidente, hace muchos años, del que milagrosamente salió con vida. Amante de las tradiciones de su pueblo, Los Santos de Maimona, formó parte de la hermandad del Nazareno y la Esperanza dirigiendo como capataz el paso de la Virgen, sin estridencias –elegancia y fe– en sus desfiles procesionales de la Semana Santa. En el terreno religioso también perteneció a la junta de gobierno de la hermandad de la Virgen de la Estrella. De todos era conocida su afición al flamenco y a los toros... cantaor de palo largo, presidió durante muchos años la peña flamenca 'Lorenzo Medina' y fue miembro de la peña Victorino Martín a la que perteneció desde sus inicios en Los Santos. A Enrique se le veía venir por su porte y su estilo como persona; prudente, siempre educado, extrovertido, gran defensor de las tradiciones de su pueblo... un santeño con mucho arte, que estuvo siempre donde tenía que estar... que hablaba un extremeño muy singular, con palabras y dichos para enmarcar. Después de meses de padecimiento, Enrique se rindió... un hombre bueno que ahora yace junto a su mujer, Fefa, que también nos dejó pronto. Un matrimonio feliz y entregado en la educación de sus hijos. Nuestro pesar por su marcha a la casa del Señor. Que Dios lo tenga en su gloria y reconforte en el dolor a sus hijos Ana y Quique, que lo acompañaron en vida en los momentos más difíciles y pusieron a su padre por encima de todo. Gran ejemplo de familia unida, los Magro-Moreno, en estos días tan tristes que les tocó vivir. Un abrazo y el adiós a todo un señor... mi recordado Enrique Magro, tan cercano, tan alegre, tan servicial, tan elegante y tan sencillo. Tenía 75 años y una larga familia que lo adoraba.

