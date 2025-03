Desnudos venimos al mundo, convirtiendo nuestra primera expresión en un enérgico lloro de protesta cuando nos expulsan de la cálida paz del seno materno, cual ... adanes y evas arrojados del paraíso, y desnudos nos marchamos, dejando atrás inevitablemente todo aquello que tanto nos habíamos esforzado en acumular, sin más bienes que los recuerdos y memorias que dejamos en las personas que nos conocieron y amaron. Así lo explica el novelista francés André Malraux: «La muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida».

'La soledad del corredor de fondo', una novela de Alan Sillitoe publicada en el Reino Unido en 1959 y llevada al cine tres años más tarde por T. Richardson, versa sobre un joven internado en un reformatorio al que el director de la institución permite correr cada mañana, con el fin de que le consiga una ansiada victoria en una competición a nivel nacional.

Transcurridos los sesenta años, por poner una cifra, la vida ya se ha convertido en una carrera de fondo, por lo tanto, todos nos hemos convertido en corredores de fondo y afrontamos la secuencia final de nuestra competición en condiciones físicas, económicas y afectivas muy diversas, que condicionarán en gran medida el ánimo y espíritu con el que hacemos frente al acto postrero de nuestro desarrollo vital. Las personas mayores de 65 años que viven solas en el Estado sobrepasan los dos millones, representando más de un 40% del total de personas que viven solas, situación que solo puede ir a más porque nuestro país tiene el segundo lugar del mundo en longevidad tras Japón y, al mismo tiempo, está sufriendo un proceso de envejecimiento demográfico mucho más rápido que otros países de la Unión Europea.

La soledad en sí misma no tiene por qué convertirse en un problema, siempre que se trate de una soledad elegida y aceptada. Por el contrario, la soledad no deseada se convierte en una experiencia personal muy negativa en la que percibimos carencias en las relaciones sociales y falta de apoyo emocional, que puede conducirnos a sufrir síntomas de depresión y de aislamiento social. El proceso de envejecimiento viene acompañado de muchos cambios relacionados con eventos vitales propios de este periodo, empezando por la jubilación, que supone una desconexión abrupta con el mundo laboral al que hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo, así como con numerosos colegas y compañeros con los que hemos compartido la actividad laboral. Poco antes o poco después, los hijos y los nietos abandonan el hogar, produciéndose el 'síndrome del nido vacío' y pasamos de los ruidos y molestias inevitables de los niños a experimentar un vacío doloroso, un silencio atronador cuando nos dejan. El tercer elemento, tal vez el más grave de todos, suele producirse con el fallecimiento de la pareja habitual, sobre todo cuando se trata de una convivencia de muchos años compartidos, de personas que no saben vivir la una sin la otra. Solamente se me ocurre una herida aun más sangrante, y es la pérdida trágica de un hijo, especialmente si se trata de un hijo único, no creo que pueda haber nada más devastador.

Más allá de tragedias puntuales, se puede ser feliz viviendo solo, por supuesto que sí. Se puede ser feliz viviendo solo tras cumplir 65 años, claro que sí, no tengo la menor duda. De hecho, necesitamos una visión positiva de todas las actividades que podemos llevar a cabo por nuestra cuenta como leer, escuchar música, ver películas o series, escribir, hacer ejercicio, cocinar, pasear, estudiar, pintar, llamar a los amigos... y todo esto sin tener que dar cuenta a nadie, con absoluta libertad, ah y sin olvidar el placer de levantarnos cuando nos dé la gana. La edad nos impone limitaciones, hecho innegable, como también nos limitan el trabajo, la pareja, la familia... en una palabra, la vida en sociedad. A partir de ahí, no se puede ser más libre que viviendo solo y jubilado, puesto que disfrutas de todo tu tiempo y tu propio espacio vital.

Ahora bien, para ser razonablemente felices, a cualquier edad, han de darse una serie de condiciones, la primera es gozar de una salud aceptable, aun contando con algunos achaques propios de la edad. La segunda condición mantener una vida activa, hacer deporte, en particular ejercicios de fuerza y ejercicio aeróbico. La tercera alimentarse de manera razonable, casi nada de bebidas azucaradas, bollería industrial, ultra procesados etc. La cuarta dormir de 6 a 8 horas diarias, evitando las cenas copiosas. La quinta poquito alcohol, sal, azúcar y nada de tabaco.

Más allá de una vida y hábitos saludables, ponemos la guinda al pavo si mantenemos buenas relaciones con la pareja, los amigos y la familia, siempre teniendo en cuenta que esta última no se puede elegir, contrariamente a la pareja y los amigos. Nos vamos haciendo mayores y las redes sociales de contacto real, no electrónico, se van adelgazando porque nos relacionamos con los demás por lo que compartimos, cuando dejamos de compartir el trabajo, una actividad deportiva, una afición, una misma ciudad etc. se torna muy difícil mantener los contactos. Los «nos vemos», «a ver si quedamos», «luego te llamo», «ya te diré»... no suelen conducir a ninguna parte y cuando ya ni siquiera se contestan los mensajes o las peticiones directas para quedar, para viajar juntos, para hablar... entonces supone el principio del fin, porque para que una relación de cualquier tipo funcione, tiene que haber empatía y respeto por las dos partes.

En fin, que más vale solo que mal acompañado, pero más vale bien acompañado que solo. Los amigos de verdad están para las ocasiones en que de verdad los necesitas, los demás son solo conocidos.