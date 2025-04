Sainete de la amnistía y el mediador

Comenta Compartir

Según la RAE, el sainete es una «pieza dramática en un acto, de carácter popular y burlesco, que se representaba como intermedio o al final ... de una función». He aquí uno de los puntos importantes del acuerdo sobre el desacuerdo explicitado, si se trata del final de la función o solo de un punto intermedio, más bien parece esto último, a tenor de las declaraciones de Junts, que ni en sueños se esperaba una oportunidad como esta de chantajear y coaccionar al «Estado opresor», particularmente tras su ruptura con Eskerra y los malos resultados en las generales del 23-J. La Academia de la Lengua también nos aporta una definición de carácter coloquial: «Situación o acontecimiento grotescos o ridículos y a veces tragicómicos». Efectivamente, de grotesco y tragicómico hay que calificar a una Ley de Amnistía que, hasta un día antes de las elecciones del 23-J, Sánchez y sus dirigentes declaraban como inconstitucional y fuera de las intenciones de su partido y, por si fuera poco, ahora tengan la desfachatez de afirmar que dicha Ley está avalada por los 279 votos en el Congreso, cuando sus votantes habían confiado ingenuamente en la firmeza de sus declaraciones. Otro cambio de opinión, afirma Pedro Sánchez, como el de que no podría dormir gobernando con Podemos, que no habría indulto a los golpistas catalanes, que no eliminaría el delito de sedición, que siempre estarían con los Saharauis y su derecho a un estado propio, reconocido por la ONU. Los saharauis se habrán quedado cariacontecidos cuando hayan contemplado cómo su otrora defensor se metía en un huerto diplomático para defender la creación del Estado Palestino, que yo apoyo abiertamente, y así debería actuar la UE como tal, en vez de que nuestro dirigente irrumpiera en el conflicto como un elefante en una cacharrería, y más después de vender a los saharauis para agenciarse un acuerdo con Marruecos que, encima, provocó otra crisis diplomática con Argelia, cuando más necesitábamos el gas argelino. Pero es que en un ataque de vanidad e imprudencia, Santos Cerdán reconoce que llevaba hablando con Junts desde marzo, ya que el secretario de Organización del PSOE afirmó que el acuerdo no había corrido peligro y si la amnistía era la primera exigencia reivindicada por Junts, pueden sacar ustedes conclusiones sobre el hecho de que el Gobierno siguiera rechazando de plano hasta después de los comicios la posibilidad de amnistiar a los condenados.

En dicho acuerdo, Junts ha exigido y logrado poner en el texto su reivindicación del 1 de octubre. «Por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones», señala el acuerdo en el desacuerdo. Es decir, que partiendo de posiciones lejanas, el PSOE compra los votos de Junts desautorizando las condenas judiciales, aceptando tácitamente buena parte del relato delirante sobre la fallida proclamación de independencia, sin necesidad de abandonar la vía unilateral, y remachando una y otra vez que todo esto representa tan solo el primer paso de las opacas negociaciones mantenidas. Como bien dice Soledad Gallego-Díaz en El País: «No se comprende por qué era necesario que el PSOE aceptara que las reivindicaciones y demandas, no de los independentistas catalanes, sino de la sociedad catalana en su conjunto, tienen un profundo recorrido histórico y que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta (1716) abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya, aceptar que la sociedad catalana de 1716 se viera a sí misma como una nación, que el referéndum tuvo una participación masiva en favor de la independencia, solo el 42% la votó y sin ningún tipo de garantías legales, que los acuerdos en la futura negociación política deben responder, en exclusiva, a las demandas mayoritarias del Parlament de Cataluña, sin mencionar que respondan también a las exigencias constitucionales». De hecho, la Asociación de Historiadors de Catalunya Antoni de Capmany denuncian el «uso presentista, manipulado y falso» ejercido por ambas formaciones con el objetivo de justificar su acuerdo. Para mayor humillación, imponen la figura del relator o verificador internacional para mediar en unas conversaciones entre partidos como si se tratara de un conflicto entre dos estados soberanos o un asunto de derechos humanos, cuando solo se trata de un acuerdo entre partidos para investir a Sánchez a cambio de contrapartidas, o ni siquiera eso, un acuerdo entre el gobierno y un partido independentista catalán de derechas, xenófobo y supremacista, presidido por un delincuente fugado de la justicia, que se atreve a exigir su propia impunidad y la de sus secuaces, que se atreve a extorsionar a un gobierno legitimado y sostenido por este turbio personaje. No me imagino a Macron pactando su gobierno con un miembro huido del Partido de la Nación Corsa. A todo esto, la mayoría no independentista catalana, surgida de las últimas elecciones, parece contar poco para este gobierno, tan poco como el presidente castellano-manchego García Page, el expresidente González, el exvicepresidente Guerra, el expresidente extremeño Rodríguez Ibarra, el expresidente aragonés Lambán, el exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, el exsecretario general Almunia, el exministro Jáuregui y tantos otros socialistas de pro que se han manifestado contra esta desgraciada medida de gracia, indignados y preocupados por las exigencias de los separatistas de Junts. Me llegan ahora las últimas noticias de un acuerdo con Bildu para derrocar a UPN de la capital navarra, después de haber proclamado tantas veces que nunca favorecería la llegada al poder de este partido y me pregunto si merece la pena mantener el poder a toda costa, llamar progresista a una alianza con Bildu y Junts y cuánto más ha de costarnos este acuerdo desnaturalizado. No hace mucho que el presidente andaluz, Juanma Moreno, llegó a un acuerdo con la ministra Teresa Ribera para el mantenimiento y conservación de Doñana, sin relatores ni verificadores, sin secretos vergonzosos ni opacidades. Ese es el camino, qué duda cabe, no el tener que elegir entre PP/Vox y este engendro disgregador, similar a la desgracia argentina de tener que decidir entre peronistas corruptos y un iluminado populista de derechas, es decir, entre que te corten el brazo izquierdo y el derecho. No hay derecho, resulta demasiado siniestro.

