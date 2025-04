Prohibir o regular, he ahí el dilema

Prohibir o regular, esa es la cuestión: si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera Fortuna zurda o ... armarse contra un mar de adversidades moradas y darles fin en el encuentro. Prohibir, quitar, abolir, tal vez soñar. ¡Y pensar que con un sueño represivo damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne! ¡Si, ahí está el obstáculo! Pues es forzoso que nos detenga el considerar que los remedios pueden ser más lesivos que la propia enfermedad, cuando nos hayamos liberado del torbellino de la vida ideal desprovista de realidad terrenal.

¡Esta es la reflexión que da tan larga vida al infortunio! Pues ¿quién soportaría los ultrajes y desdenes de las mafias enriquecidas, los agravios del opulento proxeneta, las afrentas del soberbio legislador putero, los tormentos del amor desairado, la tardanza y la ceguera estrecha de una ley que nada resuelve ni mejora, las insolencias del poder opresor que les impide su pacífica labor y los desdenes que los y las profesionales reciben de hombres y mujeres indignos, cuando ellos mismos podrían procurar su reposo permitiendo el desempeño legal de su oficio en condiciones dignas y seguras, libres del yugo, la violencia y la explotación de malhechores que aprovechan su desamparo legal, para apropiarse de dineros y fortunas que mejor uso y rendimiento tendrían en las arcas del Gobierno y la Hacienda pública.

Como se puede observar, llevo a cabo en la introducción una adaptación irónica y burlesca del inicio del acto tercero de Hamlet, a propósito de que el Gobierno vuelve a sacar a la palestra una ley abolicionista de la prostitución, probablemente como otra cortina de humo para tapar asuntos mucho más turbios y comprometidos para su situación actual, ya que resulta obvio que no se trata de un tema candente ni de extrema urgencia, además de que no existe unanimidad sobre este tema ni siquiera en el seno del Gobierno y sus aliados, proyecto al que no se suman ni Sumar, ni los independentistas catalanes, que se separan de esta iniciativa unilateralmente, supongo que por si también hubiera que amnistiar a una parte de sus votantes y allegados implicados en estos negocios, como si no tuvieran ya bastante con los delitos de malversación y terrorismo.

Cuando se habla de regular la prostitución, lógicamente, no se alude a la trata de blancas, de menores o a la prostitución forzada, que ya están tipificadas en nuestro Código Penal, sino a la libre y voluntaria actividad sexual por parte de mujeres, hombres o trans a cambio de dinero, como expresión de su derecho a la plena libertad sexual, cotizando como cualquier otra actividad reglada, con atención sanitaria incluida, para obtener una eventual jubilación, libres del control y explotación de mafias y proxenetas. Pongamos un ejemplo, si un masaje deportivo debido a una contractura muscular es considerado plenamente legal, a pesar de que la quiromasajista te haga gritar y retorcerte de puro dolor en muchas ocasiones, no se entiende que un masaje erótico sea considerado delictivo, cuando te hace retorcerte y gritar de puro placer.

Esta tentación abolicionista no representa nada nuevo en España, ya Felipe IV decretó el 4 de febrero de 1623 el cierre de todos los burdeles con escaso éxito y volvió a decretarlo otra vez en 1632, amenazando esta vez con durísimas penas y obteniendo el mismo resultado negativo.

Prohibir o regular, he ahí el dilema, pero volvamos a la Historia, puesto que bien se dice que quien no aprende de sus errores, está condenado a repetirlos.

Nunca se bebió más cantidad y peor calidad de alcohol en EE UU que durante la Ley Seca, que prohibía el consumo, transporte y comercialización de las bebidas alcohólicas. Por si fuera poco, esta ley solo sirvió para enriquecer y fortalecer a las organizaciones mafiosas y empobrecer al Estado. En España son legales el alcohol y el tabaco, que provocan decenas de miles de muertos y enfermos crónicos, mientras que el cannabis es ilegal, lo que nos exige unas inversiones ingentes para luchar inútilmente contra el comercio de hachís procedente de Marruecos, que es como ponerle puertas al campo en un país con miles de kilómetros de costas, intentando vanamente detener un negocio en el que la materia prima se vende en Europa al menos cien veces más cara de lo que se compra en el norte de África. Cultivada fundamentalmente en las montañas del Rif, este cultivo proviene de Asia y se extendió hacia el oeste a través de Egipto a partir de los años 1000/1100, por lo que su uso psicoactivo tiene cientos de años por todo el continente.

Actualmente, su uso en medicina se ha vuelto cada vez más frecuente, y la legalización reciente de su uso de forma restringida en Alemania se ha unido a las leyes legalizadoras de Países Bajos, Malta, Luxemburgo y República Checa, por lo que se refiere a Europa. Parece, pues, que la tendencia reguladora se va imponiendo sobre la represiva, que nos ha llevado a crímenes tan ignominiosos como el reciente de los dos guardias civiles arrollados por los narcotraficantes mientras un grupo de descerebrados jaleaban la siniestra 'hazaña'.