Por pedir que no quede

El Rey no ha designado aún candidato para intentar la formación de un gobierno de mayorías, y ya reclaman los supuestos aliados, en una supuesta ... coalición, las desproporcionadas exigencias que plantearán al ganador, perdón, quiero decir, al perdedor más votado de estas elecciones generales, visto que el ganador real, el señor Feijóo, no se encuentra en condiciones objetivas de aspirar a una mayoría parlamentaria.

El señor Sánchez, de vacaciones en Marruecos, no se me ocurre un lugar de asueto más provocador al que dirigirse, con la excepción, tal vez del Sahara Occidental, región en la que posiblemente no sería muy bien acogido. El señor Sánchez, digo, afirma que no alberga duda alguna de que podrá recomponer una mayoría de gobierno, confiando en que una Sumar relativamente domesticada le dará menos problemas que una impertinente y desleal Unidas Podemos, y podemos darle la razón en ese punto pero poco más.

Don Pedro, sin duda eufórico tras haber obtenido un diputado más que en las anteriores elecciones, 121, cuando casi todo el mundo le daba ya por fenecido político, incluyendo a una parte de su propio partido, parece pasar por alto el hecho irrefutable de que, no solo no ha ganado las elecciones, es que las ha perdido al obtener el PP 137, 16 más que el PSOE, 48 más que en los anteriores comicios. Se me puede objetar que la pírrica victoria del señor Feijóo no parece conducir a ninguna parte, atado a la fuerza a Vox, ni contigo ni sin ti, puede que ahora los populares echen de menos a Ciudadanos, a los que han fagocitado de manera inmisericorde y estén sufriendo una mala digestión.

Yolanda y sus Países Bajos se muestran encantados de Sumar a su proyecto a todas las fuerzas 'progresistas', incluyendo a los derechistas partidos nacionalistas PNV y Junts per una Catalunya a nuestro antojo, ofreciendo por su cuenta regalitos a los separatistas, para ser inmediatamente desautorizada por Montero, quien le recuerda y amonesta que son ellos los que han de negociar, así que ver, oír y callar.

En cuanto al resto de presuntos aliados, no se andan con chiquitas, y exigen una amnistía para los secesionistas, pelillos a la mar, un referéndum de autodeterminación y una condonación de la deuda catalana con el Estado de 70.000 millones de euros, por pedir que no quede. El buen Rufián se jacta de que ya consiguieron cosas que parecían imposibles, como el indulto a los golpistas, la derogación del delito de secesión y la revocación parcial del delito de malversación. Ya de puestos, yo añadiría el Premio Príncipe de Asturias para el expresident Puigdemont y que el concurso 'Saber y Ganar' se emita en catalán, para qué cortarse. Los vascos, por no variar, adelantan a Sánchez que vaya preparando la cartera y los decretos leyes para satisfacer sus apremiantes necesidades, sin contar con que ya son la autonomía más rica y floreciente. Los del Bloque Nacionalista Galego se suman a las exigencias alegando que ellos son tan nacionalistas como los que más y no se van a conformar con menos. Hasta los canarios le cantan que están dispuestos a escuchar proposiciones, faltaría más, no desean quedarse aislados.

Si a esto sumamos que Iglesias ya le ha recordado a Yolanda que los diputados de Podemos van a ir por libre, para Sumar o Restar lo que haga falta, que el PNV y Bildu son rivales y enemigos acérrimos, y que Esquerra y Junts no se aguantan ni en pintura, que de hecho llevan un año sin hablarse, desde que Borràs, extremista antiespañola, fuera suspendida como diputada y presidenta del Parlament tras ser condenada por corrupción y los de Pugidemont abandonaran poco después el Govern, amén de que estos han nombrado a su líder fugado para negociar con el PSOE, pues ahora se «comprende» perfectamente el optimismo del renacido señor Sánchez.

Mientras tanto nosotros, compañeros/as extremeños/as, disfrutando de la renta per cápita más baja del país y compartiendo con Andalucía el más alto índice de paro, parece ser que no tenemos nada que exigir o que no tenemos fuerza para hacerlo, puesto que carecemos de partidos nacionalistas para chantajear al Gobierno. De este modo, hemos tenido que tragar con tener un transporte ferroviario vergonzoso, con que los gobiernos centrales hayan incumplido de manera sistemática los plazos del AVE extremeño, que solo salimos en las cadenas nacionales para contar en qué parte del recorrido a la capital se ha averiado el tren «rápido» a Badajoz. No es por dar la Vara, nuestro presidente no ha podido hacer mucho con un Gobierno central afín, y ahora con nuestra primera presidenta, del PP, la cosa no pinta mucho mejor, pero qué le vamos a hacer, los dos diputados socialistas por la provincia pacense van a votar la investidura sin hacer la más mínima exigencia, y con lo otros tres sencillamente no se cuenta.