Partidos por la mitad

Españolito que vienes al mundo te guarde dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón», escribía el poeta Antonio Machado hace un ... siglo y, para desgracia nuestra, estos sentidos versos mantienen gran parte de su vigencia hoy en día, cuando nos enfrentamos a unas elecciones forzadas precipitadamente, en una desesperada huida hacia adelante, por un líder que se obstina en llevar la voz cantante y mantenerse en el poder a toda costa, más allá de los intereses de su país y de su propio partido, al que está causando un daño puede que irreparable. Finiquitadas arteramente, sin la menor compasión, las exministras Montero y Belarra por la exvicepresidenta Díaz, tanto como por su propia incompetencia y por el señor Iglesias, que las había arrojado a los leones en el momento en que abandonaba el barco de Podemos, que empezaba a hundirse, para seguir moviendo los hilos del partido desde una posición más cómoda y con menos responsabilidades públicas. Por su lado, Rufián y el Indultado advierten al presidente en funciones que la factura a pagar por un hipotético apoyo sería mucho más alta que otrora, ahora que están separados de Junts, y preparan una exigencia de referéndum con Bildu sobre el derecho a decidir.

En el otro lado de la frontera, Núñez Feijóo se resiste fieramente a un matrimonio forzoso con Abascal, que exige una Voxda en toda regla, con ministros en el gobierno, pues no quiere ser menos de lo que fue en su momento Iglesias, que ya solo le falta al gallego decir que no podría dormir con tranquilidad si compartiese la Moncloa con el partido ultraconservador y a Abascal que nunca dejará su barrio de Vallecas para mudarse a un pedazo de chalet, porque esa película ya es sobradamente conocida. Además, Feijóo, que se siente ganador, propone a Sánchez que se respete la mayoría simple del partido que gane las elecciones, dejando a un lado a los extremistas de ambos lados de la trinchera. Obviamente, Sánchez, que se teme perdedor aun siendo más guapo y más listo que el gallego, se niega y embiste con el lema de que el PP y Vox mantienen las mismas posiciones, sin darse cuenta de que con esa argumentación también se podría aducir que el PSOE y Podemos Sumar Bildu a la Eskerra son la misma cosa y por eso comparten presupuestos.

Los millones de ciudadanos que no nos sentimos en ningún lado de la trinchera, que, de hecho, aborrecemos las trincheras y el sectarismo fanático que conllevan, contemplamos con hartazgo y un punto de desesperación, cómo nos venden con su «relato» que tendremos que tragarnos en el próximo gobierno ya sea a Vox, ya sea a la extrema izquierda y los independentistas. Vamos, que nos cortan el brazo izquierdo o nos cortan el brazo derecho y no hay manera de escaparse de esta trampa. Pues yo me niego rotundamente a apoyar a cualquiera de estas dos 'coaliciones' porque la coalición que nuestro país necesita es que se sienten a parlamentar los dos partidos mayoritarios sobre unos mínimos puntos en común y firmen unos mini Pactos de la Moncloa, Temporada 2, gane quien gane estas elecciones, casi seguro con una mayoría insuficiente. Vamos, que me niego a votar el mal menor. Me quedan el voto en blanco, el voto nulo de protesta y votar a cualquier partido exótico, me temo. Por eso mismo, levanto mi protesta indignada por el hecho indigno de que una minoría de extremistas de una u otra ideología, tenga que condicionar el gobierno de un país mayoritariamente de centro derecha a centro izquierda.