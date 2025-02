A sangre y fuego, la historia interminable. El siniestro dragón de la guerra se abate una vez más sobre las poblaciones civiles de Israel y los territorios palestinos, azuzado esta vez por un ataque sorpresa desde Gaza, lanzado por Hamás, la Organización Islamista Palestina.

El ... ataque de Hamás en Israel sorprendió a todo el mundo, pero en particular a un estado que dispone de uno de los más afamados servicios de inteligencia y uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Milicianos de Hamás y otras facciones radicales palestinas asaltaron diversas ciudades del sur del país, causando más de 900 muertos, unos 260 en un ataque indiscriminado contra los asistentes a un concierto de música electrónica en una zona cercana a un kibutz, entre los masacrados se encontraron decenas de bebés y niños de corta edad.

El ataque se inició con las primeras luces del alba. En primer lugar, las milicias palestinas bombardearon las torres de observación y sistemas de comunicación israelíes en la zona más próxima a la frontera de Gaza. Más tarde, Hamás lanzó más de mil cohetes en un periodo corto de tiempo contra una buena parte del territorio de Israel, alcanzando ciudades tan distantes de la Franja como Tel Aviv, Gedera, o Jerusalén con el objetivo de sobrecargar y encontrar huecos en el sistema de defensa antiaérea, como ya habían ejecutado en otras ocasiones, si bien, en esta ocasión, se trataba de crear una pantalla de cobertura para la infiltración de centenares de milicianos en Israel. Con la finalidad de sobrepasar la valla electrificada, el muro de cemento, los sensores y torres de vigilancia, se utilizó el novedoso recurso del ala-delta. Una vez que los combatientes aterrizaron al otro lado, aseguraron el perímetro de cada zona, para que unidades de élite de Hamás, las Brigadas de Ezedin al-Kasem, pudieran agujerear el muro haciendo uso de potentes explosivos. De esta manera, como muestran vídeos compartidos por el grupo islamista y por Israel, los milicianos lograron traspasar la valla en 7 puntos distantes a lo largo de toda la frontera.

Esta inesperada operación, que ha ocasionado cientos de muertes en Israel, ha ratificado que esta organización palestina pone por delante y prioriza sus intereses sectarios a los de la causa palestina, puesto que la injustificable masacre de civiles indefensos perjudica sin ningún género de dudas al pueblo palestino que dicen defender. Con una estrategia diferente, si tan solo hubieran atacado objetivos militares, su prestigio se habría visto fortalecido, mientras que una forma de actuar más propia de terroristas como la Yijad Islámica les pasará factura en la sociedad palestina y entre los estados árabes simpatizantes.

Los fines no pueden justificar los medios crueles, injustos y arbitrarios en ningún tipo de enfrentamiento, por el contrario, han de ser los medios, apropiados y equilibrados, los que justifiquen los objetivos. La muerte de civiles en cualquier conflicto debe ser condenada sistemáticamente sin ningún tipo de discriminación partidista, pero bien sabemos todos que no sucede siempre así. Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, 6.715 personas han sido asesinadas en los últimos 15 años en estos territorios, el 95% de ellos eran palestinos, sin embargo, ningún país occidental ha protestado enérgicamente y casi ninguno de los responsables de dichas muertes ha sido condenado y encarcelado, puesto que las Fuerzas Armadas y los colonos israelíes disfrutan de impunidad, con la evidente protección de un gobierno ultraderechista extremo. Esta flagrante impunidad proporciona abundantes seguidores a Hamás y les sirve para justificar sus acciones.

En esta ocasión, la mayoría de países occidentales se han dado prisa en asumir el derecho de Israel a defenderse y el Ejército ha declarado que «los operativos de Hamás no tendrán ningún lugar donde esconderse en Gaza» y el primer ministro Benjamín Netanyahu parece decidido a arrasar la Franja de Gaza, olvidando, tal vez, que sus predecesores lanzaron campañas militares para desarticular a Hamás y solo lograron provocar un gran número de víctimas civiles y acrecentar la popularidad del movimiento islamista. No olvidemos, además, que la represión indiscriminada y violenta contra la población civil será considerada un crimen de guerra según las convenciones internacionales y que la población palestina no es culpable de los atentados perpetrados por Hamás y que habitan la zona más densamente poblada del planeta, ya que más de dos millones de personas malviven en apenas 365 kilómetros cuadrados.

Por otro lado, como se está haciendo en algunas redes, comparar el conflicto palestino-israelí con el Holocausto es una auténtica barbaridad. Solo tened en cuenta que murieron asesinados millones de judíos desarmados tras atroces sufrimientos, mientras que en este conflicto los asesinados son los palestinos en un 80 por ciento y también son los palestinos quienes viven hacinados y en pésimas condiciones, desprovistos de un estado propio a pesar de todas las resoluciones de la ONU. Más allá de este marco general, lo que ha hecho Hamás en este episodio constituye un crimen incalificable que no tiene ninguna justificación, y que solo puede explicarse desde la órbita de Rusia e Irán con el fin de abrir otra trinchera contra EE UU y Europa.

Judíos y palestinos son en su mayoría rehenes de los extremistas de uno y otro bando, empeñados en apagar los fuegos con gasolina a través de una violencia feroz y posiciones maximalistas que solo conducen a más muertes y más sufrimientos.