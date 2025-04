Todos ganan, todos pierden

En este bendito país nuestro, contamos con la curiosa peculiaridad de que casi nadie pierde nunca las elecciones, salvo catástrofe, léanse las generales de Casado ... con el PP, bendito divorcio, o las andaluzas del PSOE y Podemos de Taifas, desastre histórico nunca visto hasta entonces.

Estas elecciones generales vacacionales que, según el presidente, Sánchez 'el superviviente', no iban a celebrarse hasta agotar la legislatura, no iban a ser una excepción a la norma. Los números desnudos cantan PP 136, PSOE 122, Vox 33, Sumar 31, Esquerra 7, Junts 7, Bildu 6, PNV 5 y algunos diputados sueltos, pero quién hace caso a los números desnudos pudiendo vestirlos con el relato más adecuado a los propios intereses. Pero sigamos con las cuentas, comparando con los resultados de 2019, el PP sube 47 escaños, más de un 50%, el PSOE sube 2, menos de un 2%, y Bildu sube 1, 20/100. Todos los demás bajan, Esquerra baja casi el 50%, de 13 diputados a 7, Vox baja 19, de 52 a 33, más de un 35%, Junts baja 1 de 8 a 7, más de un 12%, PNV baja 1, de 6 a 5, más de un 15%. Desaparecidos los 10 diputados de Ciudadanos, ahogados en la Ribera, Podemos asimilar el partido Yolandés a Podemos, integrado en la coalición tras el sacrificio ritual de la exministra Montero, desmontada para la ocasión, lo que supone una bajada de 4 diputados/as, de 35 a 31, más de un 10%. Hasta aquí las cifras puras y duras, indiscutibles. Ahora, vamos a las interpretaciones y el relato.

Socialistas y Sumar no ocultaban su satisfacción, mostrándose dispuestos a renovar una coalición de gobierno como si nada hubiera cambiado, sin embargo, pasar de tener 31 diputados más que el PP a tener 14 menos, supone una diferencia desfavorable de 45 diputados para el PSOE, y los socios no van a Sumar, van a restar 4 diputados. Por otro lado, el PP, partido obviamente ganador de estos comicios, no tiene ninguna posibilidad de formar gobierno con el apoyo insuficiente de Vox, amarga victoria, pues, muy amarga. La señora Díaz se muestra convencida de Sumar apoyos suficientes con otras fuerzas «progresistas», refiriéndose a Bildu, Esquerra y Junts para separarse, como tales fuerzas, pero señora Díaz, me puede explicar qué tiene de progresista exigir como objetivo principal declarado que dos de las más ricas autonomías, como son el País Vasco y Cataluña, pretendan separarse de las pobretonas Castillas, Galicia, Extremadura, Andalucía etc. sin que una mayoría manifiesta de este país tenga nada que decidir al respecto, como si fuera un tema que no nos afectase. Hace falta ser muy cínica, muy ciega, o ambas cosas a la vez. Junts no, Separats, con su president fugado de la justicia, se frotan las manos de gozo y no han tardado en exigir un referéndum de autodeterminación, mientras que los golpistas indultados de Esquerra piden a Junts un acuerdo de alto el fuego entre ellos para extorsionar Junts al futuro gobierno. El PNV, por su parte, permanece a la expectativa para obtener su parte del pastel, siempre lo hace, y les va muy bien, el País Vasco tiene la renta per cápita más alta del país. En Génova el ingenuo Feijóo, que no se ha molestado en presentar medidas alternativas de gobierno, confiado ingenuamente en las encuestas, que le izaban encuesta arriba a rozar la mayoría absoluta con o sin Vox, se despertó abruptamente chocando con la realidad en cuesta abajo, finiquitando de golpe el cuento de la lechera que le habían contado para vencer sus fuertes reticencias a encadenarse Abascalmente. En cuanto a Vox, convertido en el perro del hortelano, que ni gana ni deja ganar, actuando muy a su pesar como el mejor aliado de Sánchez, que no en vano ha convertido el miedo a la ultraderecha en su mejor aliado, sabiendo muy bien que con este partido hurtándole 4 millones de votos resulta prácticamente imposible que lleguen a gobernar contra todos los demás.

Entonces yo me pregunto, con ambos partidos representando a 14 millones de electores, ¿acaso son tan ciegos, tan egoístas, tan incapaces, tan sectarios... que no pueden sentarse a parlamentar, alcanzar acuerdos de mínimos en los asuntos de Estado más urgentes y relevantes, como ocurrió en los Pactos de la Moncloa? ¿Acaso estos dirigentes nuestros no sirven más que para insultarse y mentirnos? Me resisto a creerlo, me niego a aceptarlo.

Ante este aciago panorama, este intrincado atolladero, se me viene a la memoria la terrible guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial, con dos bandos enfrentados encarnizadamente, destrozándose entre sí por un palmo de terreno para conseguir nada más que sangre y dolor. Mis amigos de uno y otro bando me replican que el acuerdo es imposible, que al enemigo ni agua, que se trata de una utopía.

El colectivo socialista Fernando de los Ríos aboga por retomar el espiritu de la Transición, que adoptaron hombres que habían sido perseguidos y represaliados en pos de un entendimiento que sustituyera a la confrontación, para avanzar unidos en un marco democrático, respetando las diferenciasy peculiaridades. Esta declaración constituye para mí un pequeña luz en este largo túnel de enfrentamiento ciego, ya no me siento tan solo ondeando una bandera blanca entre las minorías dirigentes enfrentadas y enfrentando. No resultará fácil ni rápido, pero tendrá que llegar un momento en que las mayorías no beligerantes impongan su derecho al entendimiento a las minorías manipuladoras. Como proclamaba el filósofo Herbert Marcuse, «Seamos realistas, pidamos lo imposible».