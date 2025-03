El fantasma de la opereta y la singularidad imaginaria

Comenta Compartir

Hace unos días asistíamos, entre el bochorno y la burla, al lamentable espectáculo de un famoso personaje huido de la justicia, proclamando con toda desfachatez ... que iba a asistir a la investidura de Salvador Illa, y que afrontaría la cárcel, si fuera preciso. A buenas horas viene el marqués de Waterloo a presumir de mártir, pensarían Oriol Junqueras y otros expresos, dudando, como todos, de que se dispusiera a cambiar por una humilde celda su residencia belga de 550 metros cuadrados en la que encontramos seis habitaciones, tres baños, cocina equipada, garaje con capacidad para cuatro coches, una terraza de 100 metros y un jardincito muy mono, pagada con el dinero de los catalanes y, al final, de todos los españoles, con la finalidad declarada de separarse unilateralmente de España. Un 'señor' que no se cansó de repetir que dejaría automáticamente la política si no se convertía en president de la Generalitat, cosa que no ha cumplido, obviamente, y que no debería extrañarnos en estos tiempos.

Pero es que este señor, perseguido por la justicia a despecho del Gobierno, se permite exigir a todo un presidente que vaya a visitarlo, que se haga una foto con él, que le prometa que saldrá de rositas contra la opinión de los jueces y de la mayoría de los españoles, la condonación de parte de la deuda... y quien sabe cuántas cosas más, para así otorgarle el placet y permitir amablemente su investidura. Por si esto fuera poco, el jefe de la oposición y ganador en minoría de los comicios, tan desesperado como imprudente, amaga una torpe y contraproducente negociación alternativa. Así llega el día de la investidura, tal como había sido anunciado a bombo y platillo, y efectivamente el expresidente se nos presenta en público, a plena luz del día, escoltado por líderes independentistas, y se dirige a un estrado montado previamente, en el que declara a los dos o tres mil reunidos que allí está y allí continuará... para segundos después esfumarse como un fantasma de opereta por un callejón, y huir corriendo hacia un coche que le esperaba para sacarlo precipitadamente del país. Increíble pero cierto. Desde Interior se echa toda la culpa a los Mossos, que son unos burros. Su propio comandante culpa a ciertos subordinados suyos como colaboradores necesarios y se siente engañado por 'Puchi', que no se dirigió al Parlament, tal y como había anunciado. Incomprensible pero bochornoso y ridículo. La vigilancia de fronteras es responsabilidad del Gobierno, no de los Mossos, sin embargo, no se establece un dispositivo de búsqueda hasta que Puigdemont desaparece fantasmalmente de la escena. La única explicación racional es que el paseíllo bufonesco estaba pactado con Barcelona y Madrid para que todos sacaran algo de este sainete. Junts ganaba protagonismo con el espectáculo de fuera porque dentro no tenía nada que rascar, 'Puchi', ya amortizado, nos montaba el canto del cisne y se cachondeaba otro poquito del Gobierno, a quien no interesaba que nada interrumpiera la ansiada investidura de Illa, mientras Esquerra podía chantajear tanto a la Moncloa como a la Generalitat. Tras las elecciones catalanas, ganadas en minoría por el PSC, había que investir a Illa a toda costa, lo que pone a los socialistas ahora en manos de una deprimida Esquerra, que se lame las heridas de unos pésimos resultados electorales y, sin embargo, se encuentra ahora en posición de conseguir lo que nunca había conseguido mientras estaba en el poder, manejar todos los impuestos recaudados en Cataluña, cosa que es, otra vez, anticonstitucional, y además choca abruptamente con la tradición y la ideología del PSOE, pero el secretario general, Pedro Sánchez, lo asume plenamente al considerar que el voto en Cataluña es su propio seguro electoral ante unas nuevas elecciones generales, como bien apunta J. Caraballo, café para todos y tarta para dos. Con datos del Ministerio de Hacienda de 2022, la capacidad fiscal media de España fue de 2.830 euros por habitante. Tres comunidades se situaron por encima: Madrid (4.080), Baleares (3.625) y Cataluña (3.496), mientras que la financiación media por población alcanzó los 3.148 euros. Cataluña tiene derecho a una financiación singular como la del País Vasco, afirma Illa, dentro de un estado plurinacional, cosa que choca aparatosamente con el Art. 2 de la Constitución: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». En 1978, en la disposición adicional primera, solo se reconocen los derechos forales de las tres provincias vascas, que tuvieron sus propios fueros y sistemas recaudatorios hasta 1876, tras la tercera Guerra Carlista, cuando se establece un concierto económico de colaboración de estos territorios con el gobierno nacional, solo interrumpido durante el Franquismo excepto en Álava por su apoyo a los sublevados. Por lo tanto, mal que le pese al nuevo president, se trata de una «singularidad imaginaria», como tantos otros aspectos del relato independentista, que los socialistas han aceptado de manera tan imprudente como innecesaria. La superministra Montero, que antes de las elecciones catalanas aseguraba la imposibilidad de un concierto económico para Cataluña, ahora defiende una financiación singular para esta «nación», y, además, proclama que el acuerdo con Esquerra no supone un concierto económico, válgame Dios con las Monteros que se ponen el mundo por montera, afirmación varias veces desmentida por el exministro Borrell, economista, catedrático, ahora jefe de la diplomacia de la UE. Esta declaración inoportuna provoca un incendio con Esquerra, que amenaza con quebrar los gobiernos. En fin, qué les voy a contar, en manos de estos personajes nos encontramos. Mientras se fabrica a toda prisa la singularidad imaginaria de Cataluña, la irrefutable singularidad que nos importa en Extremadura, no disponer del tren de alta velocidad prometido para Extremadura por diferentes gobiernos desde hace décadas, no va a salir bien parada por motivos obvios, si una de las tres autonomías más ricas deja de contribuir a la solidaridad nacional con un concierto bilateral y una condonación de deuda fruto de una transacción partidista.

