Elogio de la necedad

Me he tomado la libertad de tomar prestado este título del escritor renacentista Erasmo de Rotterdam, quien ya entonces afirmaba que «la mente del hombre ... está formada de tal manera que es mucho más susceptible a la falsedad que a la verdad».

Albert Einstein aseguraba que solo había dos cosas infinitas y en proceso de expansión, el universo y la estupidez humana, y si albergaba dudas sobre alguna de las dos, era sobre el universo. De esta manera ponía de manifiesto que el número innumerable de imbéciles era tan numeroso, valgan las redundancias, que la pretensión de hacer frente no digo ya a todos ellos, sino tan solo a una porción considerable de los que te encuentras por el camino, ha de convertirse por fuerza en una tarea tan estéril como agotadora. A partir de esta primera reflexión, debemos descartar como estrategia el vano intento de rescatar a la gente de su estupidez, de enfrentarnos a ella con las poderosas armas de la razón, el conocimiento, la experiencia y un intercambio sosegado de opiniones o puntos de vista. No, de ninguna manera, no malgastes inútilmente tu tiempo y energía, tan escaso uno como valiosa la otra, evita a toda costa el enfrentamiento directo con el cenutrio o la cenutria de turno, a no ser que no te quede otra salida, o pongan tu vida o tu salud en grave riesgo.

De igual manera, presta mucha atención a los prejuicios, ideas preconcebidas que adoptamos por comodidad o afinidad a nuestro carácter o ideología. Comodidad porque nos evita contrastar esas ideas con la información, el estudio y la reflexión, que nos lleva obviamente mucho más tiempo y esfuerzo. Afinidad, cuando nos encantaría que las cosas fueran así y no vamos a molestarnos en comprobar que tales afirmaciones no son ciertas, ya sea parcial o totalmente. No necesitaría añadir que las 'fake news', noticias falsas, se nutren esencialmente de estas dos circunstancias, y que las aviesas personas o infames grupos que se dedican a las retorcidas tareas de la desinformación, son perfectamente conscientes de que una ingente masa de lectores inconscientes y temerarios no solo se van a tragar sin digerir los bulos más disparatados, sino que van a difundirlos por las redes sin detenerse a pensarlo ni un instante. Por último, pero no menos importante, he dejado para el final a los especímenes más peligrosos y nocivos, los fanáticos, ejemplares tan poco ejemplares, que no solo se consideran en posesión de la verdad absoluta, sino que se piensan obligados a convertir a la fuerza a los infieles y disidentes que se nieguen a compartir sus ideas, ya sean estas políticas, religiosas o meramente culturales. Puedo aceptar la libertad de opinión personal en materias que no afecten a la libertad y derechos de otras personas, por muy descabelladas que estas ideas me puedan parecer, que la Tierra es plana o que el sol gira en torno a la Tierra, por ejemplo, pero resulta del todo inaceptable que se amenace la vida o libertad de los que afirmen lo contrario, como hizo en 1633 la Inquisición con Galileo Galilei, que permaneció bajo arresto domiciliario hasta su muerte en 1642 por defender la Teoría Heliocéntrica de Copérnico. Por cierto que la Iglesia Católica pidió perdón por estos hechos en 1992, cuando el Papa Juan Pablo II rehabilitó formalmente a Galileo, reconociendo la injusticia de su condena 359 años más tarde.