La deriva nacionalista

Qué pena me da este PSOE que ha perdido el norte y no sabe a dónde va, arrastrado por la extrema necesidad de mantenerse en ... el poder a toda costa, caiga quien caiga, encenagado en un lodazal de alianzas extremas y extremistas, centrífugas y separatistas. Qué pena me da este Partido Socialista, y no me refiero tan solo a los lamentables resultados obtenidos en las elecciones gallegas, los peores de la historia de este partido centenario, me refiero más bien a los delirios narcisistas de su líder, un 'superviviente' enamorado de sí mismo, encerrado en su laberinto de pasiones autócratas con un grupo de palmeros y otro grupo de políticos pusilánimes, que no se atreven a confrontar el poder, que no se arriesgan a perder su posición privilegiada, o que simplemente piensan que la cosa iría aún peor sin ellos. Qué pena me da este partido, que se agarra al clavo ardiendo de las bufonadas de Zapatero, el amigo de Maduro, que ha vuelto a ver los brotes verdes antes de tiempo en las elecciones gallegas, y las maquinaciones partidistas del corruptor del CIS, al que ha hecho cisco, confundiendo las encuestas de opinión con las opiniones de su amo, partidistamente ciego ante unos resultados encuesta abajo.

A nadie puede extrañar ya que Emiliano García Page, que más que un paje es todo un caballero, aunque no mande en Vigo como Abel Caballero, explicitara que se alegraba de que el PP no hubiera perdido la mayoría absoluta en Galicia, ya que tras este hecho se habría planteado la legitimación de la amnistía y de Puigdemont, y él se siente más próximo a Alfonso Rueda que a Puigdemont, como es lógico y natural, y afirma que se impone una «reflexión profunda» para terminar con esta desafortunada racha de desastres electorales que ha culminado en la comunidad gallega con los peores resultados de la historia, convertidos en una irrelevante y lastimosa tercera fuerza electoral de nueve diputados, aplastados entre la quinta mayoría absoluta del PP y la nueva pujanza del BNG como líderes de la oposición. Y tiene toda la lógica del mundo, puesto que si catalanes y vascos secesionistas están consiguiendo de los socialistas casi todo lo que piden, como sumisos rehenes de sus votos, por qué motivos no iban los independentistas gallegos a exigir lo mismo. Pánico me da imaginar que los socialistas compartieran el gobierno de Galicia, como comparsas, con un partido que declara como máximo objetivo convertir a su tierra en una república socialista, «ni Rey, ni Ejército, ni España», ahí es nada, castrados como en Cuba o Nicaragua, rechazando la ayuda a Ucrania, el PSOE ha pasado de ser un partido de implantación nacional a convertirse en la plataforma de un líder que adapta su estrategia política y de Estado a la garantía y sostenibilidad de su poder gallego como única lengua educativa... De bien poco les ha servido que la evidente falta de carisma de Rueda y el desliz de Feijóo con el indulto casi lo echara todo a rodar con una campaña mediocre, así como la película que ha rodado Pedro haciendo de Almodóvar, comparando un indulto tras arrepentimiento y rechazo de la vía unilateral con una amnistía a la carta, en la que los políticos negocian la impunidad de salvarse a sí mismos por un puñado de votos, poniéndose de esta forma por encima de la ley y del resto de ciudadanos de este país. Como bien expresa Benoît Pellistrandi, historiador e hispanista francés, miembro de la Real Academia de la Historia: «Las elecciones municipales y regionales de mayo de 2023 destruyeron las bases territoriales del PSOE. La pérdida del gobierno central situaría al PSOE frente a la verdad de su debilitamiento. Para evitar este asunto y esta toma de conciencia, Pedro Sánchez debía mantenerse en el poder costara lo que costara. Si no lo hacía, perdía también el control del PSOE». En cuanto a los actores secundarios, Yolanda Díaz se ha quedado en un ridículo 1,8 por ciento sin representación alguna, por lo que ya no puede Sumar menos en el tiempo que resta, y se le multipican los problemas porque no le salen las cuentas, consecuencia natural de dividir a la nación en bandos irreconciliables. Vox tampoco obtiene representación, al apenas sobrepasar el 2 por ciento, por lo que Sánchez tendrá que buscarse otro 'coco' para asustar al personal con aquello de «que viene el lovox, que viene el lovox», que tan buen resultado le dio con algunos rebaños en la pasadas elecciones generales del 23-J, convirtiendo a este partido de extrema derecha en su principal aliado para evitar la llegada de Feijóo a la Moncloa. Por consiguiente, si los partidos de izquierda apuestan por el nacionalismo contrariamente a su historia y tradición internacionalista, bien ejemplificada en el himno de 'La Internacional', que no 'La Nacional', el resultado inevitable será la subordinación al BNG en Galicia, a PNV y Bildu en el País Vasco, y a Esquerra y Junts en Cataluña, maltratando a los barones territoriales socialistas por doquier y haciéndoles perder influencia y poder, con el fin de conservar su residencia en la Moncloa y el PSOE dejará de ser un partido de implantación nacional, convirtiéndose en la plataforma de un líder que adapta su estrategia política y de Estado a la sostenibilidad de su sillón en el poder.

