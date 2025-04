Conducir y conducirse

La forma de conducir cualquier tipo de vehículo y de conducirse uno mismo como persona, en la vía pública o en cualquier establecimiento comercial, dice ... mucho sobre quiénes somos y el tipo de sociedad en que vivimos. Este escrito, por tanto, igualmente podría titularse 'Urbanidad y civismo', ya que urbanidad viene del latín «urbs», ciudad, y civismo de «cives», ciudadanos, y estamos reflexionando sobre la manera de comportarse el ciudadano en la ciudad.

Para empezar, me pregunto si uno tiene que trasladarse necesariamente en coche a lugares que se encuentran a cinco, diez o quince minutos andando y, por otro lado, me cuestiono si uno tiene que relacionarse amigablemente con los demás con alcohol y tabaco de por medio, y moverse por todas partes sin tener en cuenta para nada a los demás.

En el primer caso, hace años que me muevo por Badajoz en bicicleta, a no ser que haya de transportar más de lo que cabe en mi mochila y entiendo que no es una decisión fácil de tomar puesto que no carece de riesgos, y es que no hay día en el que vaya y venga al centro de la ciudad sin llevarme al menos un par de sustos. Hace unos días, sin ir más lejos, en la vía lateral que conduce al Cuartón Cortijo, una señora ha dado marcha atrás bruscamente al salir de su aparcamiento y no me ha llevado por medio de puro milagro; bien es cierto que la señora se ha disculpado alegando que no me había visto, por lo que no parecía un intento claro de asesinato. Además, en el paso de bicis que atraviesa la Avenida de Elvas rumbo al Puente Real, he terminado por pasar andando después de tres o cuatro sustos; pues bien, incluso andando, ha estado a punto de arrollarme un ciudadano que volvía a su país porque no se ha dignado a cederme el paso. No me extraña, pues, que resulte tan poco frecuente el hecho de cruzarme con algún otro conciudadano que se desplace por el centro en bicicleta, más allá de los que salen de la ciudad a practicar ciclismo, particularmente si tenemos en cuenta los escasos kilómetros de carril bici y no siempre bien mantenidos, por no hablar de que muchos conductores opinan que las bicis no hacen más que estorbar, nada más falso, porque no contaminamos, no aparcamos en doble fila y nos mantiene en forma, entre otras cosas.

Me parece revelador que casi nadie use ya los intermitentes para señalar un cambio de dirección, como es reglamentario, despreciando el hecho de que ayuda mucho a los otros conductores en cruces y rotondas. Más peligroso es, obviamente, tirar colillas por la ventana o conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol, o atravesar velozmente los pasos de peatones junto a escuelas y supermercados, o que algunos peatones vayan por los pasos de cebra con cascos y manipulando móviles, ciegos y sordos, ajenos al peligro que ello representa.

En todos estos casos se observa una falta total de empatía, de pensar en los demás, más allá de nosotros mismos. Pero consideremos más casos y más comunes, como por ejemplo ir por la ciudad a altas horas de la madrugada con la música a tope, especialmente en verano, ponerse a hablar a voces, dejar un espacio público como las inmediaciones del Vivero repleto de basura, botellas, plásticos... tras una noche de botellón, encontrarse los espacios de los alrededores de los restaurantes de comida rápida sembrados de envases de cartón y plástico o las aceras repletas de mascarillas usadas en los tiempos de la pandemia, aspecto que me parecía particularmente impresentable.

Podemos citar, igualmente, costumbres o descuidos que no representan situaciones de riesgo grave, pero que nos dicen mucho sobre lo poco que pensamos en los demás en muchas ocasiones. Cada día me encuentro en la avenida Castillo Puebla de Alcocer algún coche aparcado en doble fila, justo enfrente de una tienda de alimentación, cosa que obliga a los demás conductores a calcular milimétricamente los espacios y pasar muy, muy despacio, cuando disponemos de un enorme aparcamiento gratuito a 50 metros de distancia. En los supermercados hay personas que dejan los carros de la compra aparcados en medio del pasillo, mientras que otras se encuentran con amigos y bloquean el paso a los demás mientras que charlan tranquilamente. O se ponen a departir con conocidos enfrente de los pasos de cebra, obligando a los coches a detenerse sin necesidad, o sencillamente van por las aceras en grupo sin dejar espacio a los demás, o van dejando las cacas de sus perros sin recoger, o llevan sus animalitos sin correa y dejan que molesten y/o asusten a los viandantes, o van dejando basura por los campos, parques y jardines y todo un largo etcétera que denota la falta de civismo y urbanidad, la falta de empatía, de darnos cuenta de que no estamos solos en el mundo, y de que, en muchas ocasiones, un pequeño gesto de cortesía y urbanidad en la forma de conducir y conducirse, contribuye decisivamente para hacer nuestra vida y la de los demás un poquito más segura y agradable, y todo ello sin demasiado esfuerzo.