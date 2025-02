El cesarismo, la verdad y el relato

Según la RAE, cesarismo es la forma de ejercer el poder público que consiste en concentrarlo en una sola persona. La expresión viene, obviamente, derivada ... de Cayo Julio César, noble romano de la familia Julia que se enfrentó a las facciones más conservadoras del Senado de la República, esto ya nos suena muy moderno, en el siglo I antes de Cristo, liderada entonces por Cicerón y Pompeyo, proclamándose dictador y cónsul vitalicio, terminando de esta manera con varios siglos de régimen republicano hasta que el noble Bruto y el relojero Casio terminaron con su vida, secundados por un grupo de senadores a los que César había perdonado y encumbrado. Afortunadamente, en estos últimos tiempos las cuchilladas son dialécticas, se acabaron los atentados sangrientos, y ahora nos contentamos con los insultos, las acusaciones, las defenestraciones, los cambios súbitos de opinión, las alianzas contra natura, la desfachatez... el fango y los bulos.

Una de las más famosas citas que se le atribuyen al estadista romano es la que dice: «La mujer de César no solo debe ser honrada; además debe parecerlo», cosa que también nos suena de actualidad, aunque nuestro líder indiscutido aquí «cesara» de parecerse al romano y desmintiera sus propias palabras cuando arrojó a los pies de los caballos a su examigo, exnúmero 2, exministro y excoordinador de campañas, caiga quien caiga... bueno, con alguna excepción excepcional, de andar por casa. Ábalos perdió todos sus avales, condenado por las malas compañías, antes incluso de ser investigado por los jueces.

Nos estábamos acostumbrando ya a los cambios súbitos de opinión, de un día para otro, sin tiempo para consultar a la comisión ejecutiva federal, a los órganos de gobierno del partido, a los líderes autonómicos... apenas a un grupito de allegados, que también tenían que ponerse repentinamente a declarar justamente lo contrario de lo que llevaban años diciendo públicamente sobre el Sáhara, Marruecos, el gobierno con Podemos, el indulto, la malversación, la amnistía, los acuerdos con Bildu, los acuerdos con Junts, las conversaciones de tú a tú con un prófugo de la justicia para formar gobierno... cuando su excelencia nos sorprende con una especie de amenaza de dimisión ralentizada a cinco días vista, una especie de rabieta infantil (ahora me enfado y no juego, ya no me junto con vosotros) porque no podía soportar la campaña de mentiras y bulos contra su mujer, el hecho de que se abrieran diligencias previas en un juzgado por publicaciones aparecidas en un diario digital. Informaciones que, por cierto, no han sido desmentidas, y están apoyadas en documentos escritos. Con anterioridad se había investigado al hermano de Ayuso, se había acusado a la mujer de Feijóo, etc y no había pasado nada. Con toda naturalidad, el presidente declaró que se trataba de una cuestión personal, que no lo había consultado con nadie. Cesarismo.

Se reunió con el Rey para incrementar el suspense, se montó una manifestación de apoyo en Ferraz con una participación muy discreta y, finalmente, el César proclamó que no cesaba, que se lo había pensado y en dónde iba a estar él mejor que en la Moncloa, con el trabajito que le había costado y con todos los sapos que se había tenido que tragar. Al día siguiente declaró que terminaría la legislatura y se presentaría a la siguiente, por si alguien se había tomado en serio aquello de que no sentía apego por el poder, como decía en su carta. Cesarismo.

Espectáculo bochornoso, por cierto, el de la vicepresidenta arrojándose emocionada a los brazos de los partidarios, para que nadie pensara que le estaba haciendo la cama al jefe supremo, qué sería de nosotros sin el amparo de nuestro líder bienamado, indiscutido e indiscutible. Más le valía imitar la costumbre romana de que un siervo sostuviera una corona de laurel sobre la cabeza del general triunfante, desfilando por la Vía Apia y, susurrándole al oído: «Respice post te! Hominem te esse memento!» («¡Mira tras de ti! ¡Recuerda, que solo eres un hombre!»).

Con razón afirmaba el enciclopedista Montesquieu que «es una experiencia eterna que todo hombre revestido de poder siente una inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites». Motivo de más para defender la independencia del poder judicial, nos gusten o no sus decisiones, y la libertad de prensa como cuarto poder. Sin una prensa libre, con iniciativa y capacidad de investigación, no puede existir una verdadera democracia, motivo por el cual los regímenes autoritarios de uno y otro signo han censurado y perseguido a los periodistas, suprimiendo la libertad de prensa. Para los bulos, las insidias y calumnias ya disponemos de leyes en el Código Penal, pero la prensa tiene que ser crítica e independiente, o se convertirá en mera propaganda. Los diarios españoles han investigado y publicado casos de corrupción tanto en el PP como en el PSOE y así tiene que seguir ocurriendo, sin cortapisas, amenazas ni censura. Nadie debe estar por encima de la Ley, ni siquiera para mantener un gobierno.

Se ha convertido en dogma que toda noticia que nos beneficia es cierta, toda noticia que nos perjudica es un bulo, y esto lo están aplicando todos los partidos porque, aparentemente, funciona, puesto que resulta más placentero regalarnos los oídos que informarnos de distintas fuentes. Al final, nos encontramos con grandes masas de votantes que se comportan como forofos futboleros de uno u otro bando, se acude al sentimiento más que a la razón, porque los sentimientos resultan más fáciles de manipular. Mientras tanto, se levantan muros en nuestro país, se ahonda la división entre «buenos» y «malos», puro maniqueísmo populista y simplificador, el relato se impone sobre la realidad objetiva. Veamos un ejemplo clarificador: el relato de Moncloa nos habla de un gobierno «progresista» frente a la derecha y la ultraderecha, sin importarles mucho, al parecer, gobernar solo para la mitad del país. Pero es que, además, llama «progresista» a la derecha vasca del PNV y a la derecha catalana de Junts, por no hablar de los herederos ideológicos de ETA, Bildu, que siguen sin condenar el terrorismo que provocó centenares de secuestros y asesinatos. La verdad, sin embargo, nos dice que Vox, la abominación contra la que advierten sin parar los sanchistas, se ha convertido en el mejor aliado del gobierno, ya que sin ellos el PP habría obtenido mayoría absoluta.

Otro más y termino, D. Pedro no deja de despotricar contra los bulos y el fango de la derecha, pero su ministro Puente ha llamado por la cara drogadicto al presidente de Argentina, un país hermano en el que España invierte más de 15.000 millones de euros, poniendo en peligro las relaciones con esta nación, independientemente de lo que opinemos sobre las políticas de Milei, y ahí sigue, tan campante, sin recibir siquiera una reprimenda pública.