El cambio de hora convence a pocos

Nos guste o no, le encontremos sentido o simplemente nos quejemos durante las primeras horas y luego nos adaptemos sin más a la nueva rutina, ... el domingo 29, a las tres de la madrugada hubo que retrasar los relojes a las dos. O no, porque la mayoría de los dispositivos inteligentes ya lo hacen de forma automática.

Con suerte, el domingo, al despertar, si no tenemos ningún compromiso temprano, no sabemos realmente en qué hora vivimos hasta que nos damos cuenta de que ya estamos en el horario de invierno. Seguramente tendremos hambre antes de hora y ese día nos iremos a la cama más cansados de lo habitual o nos despertaremos a media noche. No hay mayor problema. Ya lo pagamos el lunes. O el martes, cuando muchos veamos más luz de lo habitual al subir la persiana por la mañana o por la media tarde veamos que la noche se nos echa encima. Todo esto supone que amanecerá y anochecerá una hora antes, una modificación que se hace para tener más horas de luz y una medida que se aplica de nuevo tras años de debate sobre si es conveniente o no. Pero más allá de si este cambio favorece o no el ahorro de energía, sí puede tener un impacto en nuestra salud que conviene tener muy en cuenta. El cambio de horario no convence a todos. Desequilibra ese reloj interno (el biológico), que no hay duda, puede tardar varios días en reajustarse.