Luchar por Extremadura

El Día de Extremadura debería de ser un día de gozo y alegría, pero para mí como extremeño, ya con muchos años y vivencias, no ... lo es. Me explicaré; el miércoles por la noche conecté la televisión autonómica y fui testigo, una vez más, de lo casposa y oxidada que está nuestra querida Extremadura. Igual que fomenta el Renove de vehículos y electrodomésticos, creo que deberíamos aspirar a renovar a los políticos. Cansados estamos de ver siempre a los mismos y con el mismo aborregamiento, y estos que se quejaban de los muchos años de mandato y los actuales batirán todos los récords. Ahora que se otean en el horizonte las elecciones, vendrán promesas que ellos saben no cumplirán. La Azucarera de Mérida, la Gigafactoria de Navalmoral... lo del tren ya no lo menciono, dice la consejera de Transportes de la comunidad que el tren funciona como nunca (claro, ella va en coche oficial). Yo empiezo ahora, como los políticos dicen que reinvidiquemos los ciudadanos nuestras quejas e inquietudes, a través de este medio inicio mi particular forma de luchar por mi querida Extremadura.

Cartas al director