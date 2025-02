La lucha por el poder empresarial

Esta semana hemos conocido que la región cuenta con una nueva patronal, la Confederación de Empresarios y Autónomos de Extremadura (Ceade). Una noticia, en realidad, esperada por buena parte del mundo empresarial de esta comunidad autónoma, conocedor del interés de los círculos, de quienes los ... dirigen, por estar en las organizaciones que de verdad ostentan el poder empresarial, ese que permite estar en las negociaciones de los convenios sectoriales con las centrales sindicales y hablar de tú a tú a la administración y tener voz y peso, por tanto, en las decisiones que marcan el camino a seguir. Es decir, el que por el momento, hasta ahora, solo tiene la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex).

Integrada en un 50% por la Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Badajoz (Coeba), un 25% por la Federación Empresarial Cacereña (FEC) y otro 25% por la Federación Empresarial Placentina (FEP), la fórmula para llegar hasta la Creex y acceder al sillón empresarial pasa por llevar las riendas de alguna de ellas. Por eso ha sido este el camino que han intentado sin éxito en los últimos años los círculos, las asociaciones de empresas que se han constituido no hace tanto tiempo y ahora han liderado la creación de una nueva patronal. Especialmente de la mano de los empresarios placentinos Diego y Eugenio Hernández.

La lucha por ese sillón que hoy se visualiza con claridad comenzó hace cuatro años en la ciudad del Jerte. En 2017 se constituyó el Círculo Empresarial Placentino y Eugenio Hernández fue elegido presidente. Un cargo en el que continúa tras ser reelegido hace apenas unos días.

En 2019 nació el Círculo Empresarial Cacereño y al frente de él se situó su hermano Diego. Y esta semana se ha presentado oficialmente el Círculo Empresarial de Montehermoso, el tercero de los que conforman la nueva Ceade, a la que también se han sumado otras siete organizaciones y 8.700 empresas y autónomos de la región, según ha detallado Diego Hernández en la presentación de la nueva patronal de la que él es también presidente. Ceade es la apuesta de estos empresarios por alcanzar un sillón que quienes se sientan en él no están dispuestos a soltar.

En estos años los círculos han crecido casi al mismo ritmo que han decrecido las federaciones. Inmersas en un largo proceso judicial en el que se investiga el supuesto uso fraudulento de subvenciones para cursos formativos, los fondos que manejan son menos que los de antes y sus acciones y decisiones se han diluido. Posiblemente, dicen sus detractores, y justifica en buena manera el crecimiento de los círculos, porque sus directivos están más centrados en el desenlace de la instrucción que se lleva a cabo en los tribunales que en representar y defender los intereses de los empresarios.

Pero dicen también que al menos hasta que la investigación judicial concluya, ninguno de ellos está dispuesto a moverse de donde está, de un puesto que confiere poder porque garantiza contactos, control y representatividad, aunque no se haga gala de ello. De hecho, solo así se entiende la omnipresencia del secretario general, Francisco Javier Peinado, que no satisfecho con ser la voz de los empresarios extremeños se ha convertido también, sin elecciones de por medio, en el presidente de Coeba aprovechando la jubilación de su antecesor y montando con ello un lío en la confederación pacense que está lejos de terminar.

El caso es que los círculos, quienes los dirigen, intentaron el acceso a la Creex a través de las federaciones, pero no lo lograron. En el caso de la cacereña directamente no se permitió el ingreso de los hermanos Hernández a través de su empresa Inmuebles Placentinos y la consecuencia de esta negativa la determinarán ahora los tribunales. En el de la FEP, el ingreso se produjo en 2020 a través de su buque insignia, Grúas Eugenio, pero apenas duró unos meses, el tiempo que estos empresarios tardaron en constatar que su presidente, aunque no ejerza en los últimos tiempos de forma visible como tal ni de la federación ni de la patronal, no tenía intención alguna de abrir un proceso electoral.

Así que llegados a este punto, sin posibilidad de modificar el sistema desde dentro, a través de organizaciones con dirigentes que parecen vitalicios a los que hablar de elecciones es como mentar a la bicha, los círculos han optado por poner en marcha otra patronal en Extremadura. Quienes no están con ellos aseguran que buscan los contactos y el poder que confiere ser interlocutor oficial; quienes les respaldan, que están cansados de los profesionales de la representación que hace tiempo que se olvidaron de sus representados; y quienes ni están con unos ni con otros, que la cosa va sobre todo de ombligos y egos. Desde fuera se visualiza una división que, como ocurriría en cualquier sector, debilita más que fortalece al colectivo.