Pienso que si un hombre tan horripilante escribió 'Mi lucha' en aquellos inicios del nazismo, un servidor, muchísimo menos terrible, bien pudiera escribir unas líneas ... sobre mi lucha personal. Porque ando inmerso en una campaña ciertamente heroica y con pocas esperanzas de victoria. Empecé por cuestionarme el uso de «enclave», que todo el mundo hace equivaler a lugar con encanto, rincón bonito, sitio encantador, etc. pero lo cierto es que enclave a lo que realmente hace referencia es a un territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administrativas, etc… Por ejemplo, Treviño, municipio de Burgos, es un enclave, es decir, algo encerrado, anclado en la provincia de Álava y, en ese sentido, la Ciudad del Vaticano y Gibraltar son sendos enclaves, en la capital de Italia el uno, y en el reino España el otro. Y así ocurre con otras palabras mal usadas, ante las que guardo una expectante vigilancia. Hace poco, por ejemplo, me topé un «irremisiblemente» por «irremediablemente» («...si sigue la crisis de Ucrania, irremisiblemente llegaremos a una nueva recesión...»). Irremisiblemente significa sin posibilidad de perdón. Y, aunque los pecados de Putin difícilmente van a encontrar remisión, lo que tiene poco remedio es la crisis económica a la que nos está conduciendo su obcecación.

Luego comencé la cruzada contra el ahorro léxico del wasap. Me negué a suprimir el signo inicial de interrogación o de admiración, a escribir O.K. en vez de vale o de acuerdo, a huir del exceso de emoticonos y me enzarcé en otras muchas minibatallas similares. Y, en los últimos días, ando en cruzada contra el uso, al parecer incorrecto, de Feijoo. Alertado por mi amigo Agapito Gómez Villa e ilustrado por la Fundeu, compruebo que todo el mundo en los medios y en los teletextos, escribe Feijóo, con tilde, cuando en realidad es palabra llana acabada en vocal y por tanto no la lleva. Es como si escribiéramos canóa, deséo o berréa, con esas tildes incorrectas. Pero está tan extendido el fallo, yo mismo lo he cometido, que seguro pasan los años y Feijoo se seguirá escribiendo Feijóo. He llegado a pensar que ha sido una inteligente artimaña del propio político para llamar la atención. O resultado de una grafía antigua de ese apellido.

Y ahora, vuelvo a mi lucha. ¿Es tan importante preocuparse por que se escriba con corrección? ¿No serán melindres culturetas de profesor jubilado, que nos deben traer al fresco, pues lo importante es que la gente se comunique, se entienda, sea cual fuere la calidad formal de esa comunicación? Aunque barrunto que, si se nos degrada el lenguaje, el pensamiento común también sufrirá un quebranto.

Mi lucha no va más allá de mi propia mente, no sé si sirve para nada, salvo para sentir que hay mucho error gramatical por ahí suelto. Y un poco para sentirme una especie de caballero andante, pero secreto y resignado, en desigual lid contra el deterioro garrulo de nuestro idioma.

No obstante, la comparto con ustedes y con su benevolencia.