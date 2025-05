Nuestras luces de posición

Comenta Compartir

Dudo que la hermosa iluminación que brilla en nuestros pueblos y ciudades alcance a las muchas cañadas y zonas en general empobrecidas de nuestro mundo, ... habitadas por personas a las que la falta de luz les impide otear el horizonte con esperanza. Y no, no pasa la iluminación solo por la corriente eléctrica. La triste y penosa situación que viven la determinan muchas carencias y circunstancias; la pobreza tiene muchas caras. Esperemos que los programas con los que concurrirán los distintos partidos a los próximos comicios incorporen medidas que, lejos de la intención de captación de votos, sean ejecutables desde la firme voluntad de implantarlas. Todos, desde la individualidad que conforma la colectiva, tenemos nuestro grado de responsabilidad en la implementación de acciones que limiten en lo posible las desigualdades y brechas de nuestro mundo. Hace unos días el delegado episcopal de Cáritas española, nuestro querido Vicente Martín Muñoz, nos hablaba de la necesidad, la importancia de caminar con las luces largas y también las cortas poniendo en nuestro caminar diario los valores del Evangelio. Y yo, para mí, añado: mirar no solo con el ojo derecho o el izquierdo y apagar mis luces de posición para que mi visión no sea solo desde esta. Que este tiempo de celebración de la Navidad desde sus distintas motivaciones sea hilo conductor de luz para todos.

Cartas al director