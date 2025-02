Luces de la ciudad

Comenta Compartir

Había decidido titular esta columna 'Luces de pandemia', pero el duende me alertó de que así encabecé otra columna en febrero pasado. No es la ... primera vez que reitero cosas; antes o después el abuelo cebolleta aparece. Ya pensaré cómo titular. Pero el caso es que, según dice quienes saben, la ciudadanía estaba harta de tristezas; la economía exigía reactivar el consumo y los políticos-alcaldes andaban preocupados por engatusar a sus votantes. Una conjunción planetaria que diría la añorada Leire Pajín –patrona de los columnistas– que obligó a encender las ciudades como un pelotón de constelaciones a despecho del precio de la energía eléctrica que debe ser cosa de despreciables ciudadanos siempre racaneando y quejándose. En cabeza, el hermano de Caín, alcalde-bombilla de Vigo, encantado de que su pueblo sea confundido con el ombligo de Venus desde los espacios siderales. ¿Cómo se dirá «hortera» en gallego? Y detrás, uno tras otro –incluso mi admirado Francisco de la Torre, alcaide perpetuo de Málaga–. Las ciudades iluminadas como cacharritos de feria. Alegría, aunque ahora la cosa se llamen fiestas, así en general, para no chinchar a los euroidiotas a quienes eso del buey y la mula les parece contaminante y poco ecológico. La Navidad como concepto distinto y distante. Y la majadería como mascarón de proa.

Y todos a una, en un estúpido y suicida Fuenteovejuna, corre que te pillo para apretujarnos con la boca abierta mirando el sueño de las luces. Luces de pandemia, sugerentes como un cielo de huríes. Mientras de boca en boca, el virus que en su día nos ofertaron los mismos chinos que nos venden ahora las bombillas, sigue haciendo de las suyas a despecho de vacunas a la mayor gloria de laboratorios y sátrapas de la salud que bendicen las luces, capaces de atraer en su magia a emocionados ciudadanos carne de UCI, como las palomitas al farolillo del porche. Y quienes nos escandalizamos en su día y bramamos contra las tontarronas del 8-M y contra el irresponsable gobierno que, a sabiendas de lo que sucedía, lo consintió, nos encontramos encandilados por estas iluminaciones de diseño a despecho de microbios y contagios. Lo pagamos bien caro entonces; quieran nuestros dioses penates que no lo paguemos igual ahora; aunque la culpa, por supuesto, nunca será de los políticos sino de los indolentes ciudadanos que no les corremos a gorrazos. Menos mal que, todo tiene su parte buena, y la vicepresidenta Yolandita de Siena ha visto al fin la luz entre las luces y ha corrido a besar la sandalia del pescador, digo yo que, como fiel devota que es de la memoria histórica, habrá implorado su perdón por los seis mil ochocientas treinta y dos sacerdotes, obispos y religiosos asesinados por su gente durante la guerra civil y por los cientos de monjas violadas previamente por sudorosos milicianos, suscitando la envidia de Almudena Grandes de llorada ausencia. Al salir se ha manifestado emocionada. Madrid bien vale una Misa. Nos encontramos encandilados por estas iluminaciones de diseño a despecho de microbios y contagios Me dice Charlie Chaplin, al oído, que me presta como título 'City Lights'. Luces de la ciudad. Gracias Charlie.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY