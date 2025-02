Lucecitas de Navidad

Aprovechamos el 'Puente' y marchamos a Soria. Tan lejana e inaccesible, más cuando te propones evitar pasar por Madrid para llegar allí. Esto hace que el periplo sea algo serio.

Los doscientos kilómetros que la separan de Valladolid son por una carretera nacional, la N- ... 122, que recuerda a la que une (más bien separa) Cáceres y Badajoz, salvo que en aquella hay carteles, en todo el trazado, exigiendo '¡Autovía YA!'. La ciudad es un encanto y la evocación a la Mesta y sus vínculos con Extremadura están presentes. Como lo están poetas tan queridos como Bécquer y Machado.

Fuimos atraídos por su románico, pero no nos defraudó nada todo lo demás. La pequeña capital de provincia, que no alcanza a los cuarenta mil habitantes, tiene algunas similitudes con Cáceres, pero me llamaron la atención las diferencias.

Una de ellas es su vibrante comercio local en calles peatonales, perfectamente integradas y entrelazadas. Algo que en Cáceres no ocurre, con una calle Pintores decadente y desconectada de la nueva área comercial que se surge en torno a San Pedro y 'los obispos'.

Sorprende que, en Soria, siendo una capital de provincia la mitad de Cáceres en cuanto a población disponga de tiendas multinacionales que en nuestra ciudad ni están ni se les espera.

En una de las plazas principales, junto a la Alameda de Cervantes, relumbraban con vivaces y alternativos colores, dos enormes estrellas 'estrelladas', entre cruzadas, e idénticas a la que luce Cáceres en su Plaza Mayor.

A diferencia de esta; como digo, en Soria eran dos, y no una, y de un solo color.

Entonces me pareció proverbial la leyenda de la viñeta de El Roto, en El País, sobre una pareja que pasea por una calle bajo una tupida malla de luces de Navidad: «Nos ponen lucecitas para que no veamos las tinieblas».

Da igual donde estemos.