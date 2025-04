I Love Yoli

Comenta Compartir

Contestando a Cuca Gamarra, Yolanda Díaz, la ministra del extraño prestigio, recordó que era gran partidaria de las movilizaciones en nuestro país. No lo dudamos. ... Al fin y al cabo, CC OO es lo único parecido a un partido que hay detrás de Díaz. La última movilización en España ha sido la de Lorca. La de los ganaderos en el Ayuntamiento. Contra el Ayuntamiento. Ah, esta no. Se cumplieron ayer 30 años de la quema de la Asamblea de Cartagena en una movilización contra la destrucción de la industria en la ciudad. Lo recordamos con el documental 'El año del descubrimiento'. Se reflexiona ahí sobre el debilitamiento del movimiento sindical, fundamental en los derechos adquiridos. Ese sindicalismo de clase que ayer reivindicaban los grupos de izquierdas que votaron no a Díaz. A su poca... derogación. Me gusta pensar que el partido comunista es para ella algo familiar y sentimental, como para Lucille Ball según Aaron Sorkin en 'Being the Ricardos'.

Opinión HOY