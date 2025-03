Comenta Compartir

Escuchamos decir a la gente que necesitan «desconectar» y seguramente nosotros lo hemos dicho también. Es cierto que todos necesitamos cambiar de actividad y no ... estar siempre sometidos a las preocupaciones de la vida diaria que nos llevan a un estrés generalizado. Pero en realidad seguimos «conectados» a las pantallas y los móviles donde quiera que vayamos. Es una adicción. Es triste que no se disfrute de la belleza del paisaje que quizás no volvamos a tener la oportunidad de contemplar, por la dependencia que nos hemos creado con internet, redes sociales, etc. No tenemos un rato de sosiego ni de reflexión porque nos urge mirar el último wasap que nos ha llegado al móvil, y que incluso también nos interrumpe una conversación con otros. No se trata de «desconectar» sino más bien de «conectar» con lo que nos puede enriquecer el espíritu y como personas.

Cartas a la directora