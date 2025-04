Dice Joaquín Sabina en el recién estrenado documental 'Sintiéndolo mucho' (una película, opinan algunos críticos, para sabineros convictos o confesos, o sea, para «muy cafeteros», ... aunque yo ya no lo sea) que a medida que va pasando el tiempo cada vez que te miras al espejo te pareces más a tus padres, más de lo que nunca hubieras querido reconocer. Me está pasando con la lotería de Navidad, una afición que mi padre cultiva más que con avaricia con sincera ilusión y que cada año, cada 22 de diciembre, le deja en los labios el amargo sabor del chasco gordo. Los dígitos ganadores los tienen otros, gente que se emborracha y da berridos en el telediario de la 1 en bares castizos en peligro de extinción. La realidad se distancia del deseo y la esperanza de la lluvia de millones termina convertida en un manojo de décimos y participaciones mezclados en la basura con las mondas de la manzana o los posos del café.

Hay un día, en efecto, que te ves repitiendo paso por paso, sin reflexión alguna, lo que se hacía en tu casa, en la que te criaste. Y sin que nadie te obligue buscas un vaso bonito, uno de esos que no se usan todos los días, y vas colocando por orden la cosecha de décimos. Y empiezas a fijarte en las terminaciones, compras para toda la familia o intentas que no se te escape el número que llevan los compañeros, porque a esto se juega mucho en tribu, quizás por evitar la insoportable idea de que el que está al lado le sonría la fortuna y a ti no.

Hay quien encuentra explicación a la demencia lotera en la necesidad de sostener las tradiciones, esos rituales que se repiten y se repiten y dan sentido a la vida. Es la rutina que tan deleznable les parece a los 'coach' e 'influencers' pero que aplaca la ansiedad, el vacío de no saber lo que hacer con nuestros días. Porque parece que la existencia pasa en un pestañeo, pero anda que no hay días densos y absurdos de los que solo nos puede salvar la inercia, los comportamientos automáticos.

Compro lotería sabiendo que voy a perder todo el dinero echado y sin que me haga especial ilusión participar en una puesta en escena para la que no estoy preparada psicológicamente. No he pensado muy bien, si me tocara, qué licor espirituoso descorcharía (últimamente me ha dado por el Baileys, como señora que soy) ni qué agujero querría tapar. La verdad es que no sé si me apetece que me toque dinero. Preferiría turrón de chocolate Suchard, varias toneladas, arroz con bogavante, libros y cuadernos cuquis. O algo tan kitch como mi peso en oro.

Así, sin motivación clara, me he visto esta semana organizando la adquisición grupal de un número, haciendo un listado, llamando a una administración de loterías de otra provincia y recibiendo y haciendo Bizum a mansalva, como una verdadera 'fans' (¡sí, con ese!) de las apuestas del Estado, fundadas por Carlos III.

Y todo porque, creo, me voy pareciendo a mi padre. Me di cuenta en ese momento en que empecé a contar los días que me quedaban para las vacaciones y cuando descubrí ese placer oculto de mirar la cuenta bancaria para ver sus modestas fluctuaciones y si ya estaba la nómina ingresada. Cada vez soy más puntual, aunque todavía no he logrado llegar media hora antes a los sitios, eso no. Pero pasara, sí, como dice Sabina.