En 1948, Shirley Jackson publicó el cuento 'La lotería' en 'The New Yorker'. Muy turbador. Pero normal en alguien que no escribía con pluma sino con el palo de una escoba. Vale, lo hacía con máquina de escribir. Pero ese es el espíritu, el de ... bruja de ideas malvadas, aunque esas ideas se le ocurrieran empujando cuesta arriba el carricoche de su hija y mientras metía las verduras en el frigorífico. El relato está en 'Cuentos escogidos' (Minúscula). La idea de la historia es que si te toca la lotería puede no ser algo bueno, dinero para tapar agujeros o pagar la casa a tu hijo, sino algo malo. Cuando el atentado que hirió a Irene Villa y a su madre, la mía me dijo: «Nunca nos toca la lotería, pero por suerte tampoco nos ha tocado esta».

La vida sigue, a unos pocos les ha tocado la lotería de Navidad, a muchos no (a Hacienda, sí). Lo de siempre. Como Ana Rosa Quintana le dijo a Jorge Javier Vázquez, «La vida es así, como en tu anterior libro, ¿no? Que se titulaba 'La vida era eso'». «La vida iba en serio, como el poema de Gil de Biedma» (Jorge Javier). «Ya» (Ana Rosa). En 1948 no había internet, pero había correo postal. Llegaron muchísimas quejas a la revista por el cuento de Shirley Jackson. Se conserva una carta donde la propia autora contesta a una tal Mrs. White: «If you don't like my peaches, don't shake my tree. Sincerely. Shirley Jackson». Si no te gustan mis melocotones, no agites mi árbol. El acoso postal se lo pasó por la punta de la escoba: «Si pensara que se trata de un muestrario representativo del público lector dejaría de escribir». La lotería no ha tocado a un muestrario representativo de todos los que sucumbimos al pensamiento mágico. Pero volveremos a caer.

