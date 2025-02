Tuve un jefe que decía soñar el número ganador de la lotería de Navidad. Cada año, como en un ritual, amanecía la oficina en una ... mañana otoñal cualquiera con el anuncio del supuesto acierto onírico, al que se apuntaba una legión de funcionarios de la consejería donde trabajaba.

Ninguno de nosotros tuvo nunca la menor duda de que el número no era soñado sino deducido por alguna sucesión que a nadie interesaba. Un día le pregunté, con el tono afirmativo de una certeza, que si de verdad se le aparecía en sueños. Me contestó que su sueño era la ilusión que veía cada año en todos nosotros mientras aguardábamos, como la resolución de un juego, que él apareciese con su propuesta y nos lanzásemos como locos a localizar la administración española a la que encargar más de cincuenta décimos.

Jamás, en todo el tiempo profesional que compartimos, tocó nada. Sin embargo, muchas veces he recordado aquella ilusión soportada sobre pilares de barro que unía al grupo en la magia de un número supuestamente soñado. Luego, los corrillos navideños con el pensamiento puesto en lo que haríamos con el premio: la manida respuesta de tapar agujeros, viajar, comprar un coche, ahorrar para la universidad de los hijos...

La probabilidad de que toque la lotería de Navidad, como cualquier otra lotería, es tan escasa que se acerca mucho a cero. Pero la probabilidad de que se disparen las dosis de ilusión desde que se compra el décimo hasta que termina el sorteo, es infinita. Se da la circunstancia, además, de que la lotería de mañana es una esperanza compartida. ¿Cuántos de nosotros llevamos a medias alguna cantidad jugada junto a familiares o amigos?

No todo el mundo piensa lo mismo. Los escépticos, aquellos que se fijan en los ceros a la derecha de la coma y deducen enseguida que un premio gordo es casi un milagro, no suelen jugar más allá del número compartido en la oficina, o un décimo regalado en el seno familiar. O tal vez nada. Se ahorran un dinero, es cierto. Quizás sean los que más ganan si lo miramos en términos exclusivamente económicos. Y comparados con los que más juegan, el ahorro será sustancial. Pero como decía mi jefe, «soñar» un número y encender la chispa de las ilusiones, no tiene precio.

La lotería basa su negocio en las esperanzas del pueblo, qué duda cabe. Si lo miramos así, con el frío calculador de un análisis estadístico, es mejor que arrinconemos aquellos anhelos imposibles que con tanta frecuencia imaginamos. ¿Qué sentido tiene soñar despiertos si apagamos el fuego del deseo con el hielo de la realidad? El mundo, al fin y al cabo, también se mueve con ilusiones.

Unos amaneceremos mañana y pondremos la radio con el soniquete que ya es parte de nuestra vida. Aquellos que hayan preferido no jugar, tal vez tengan dinero en la cartera para darse un homenaje. Eso sí, nunca los enfocará una cámara de televisión mientras se riegan los cabellos con champán.