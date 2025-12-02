HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Devolver al poeta

'Vamos a comprar un poeta', de Afonso Cruz, es una deliciosa lectura en este tiempo de cinismo

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:11

En estos tiempos, más que prosaicos, entregados casi ya sin reservas a toda clase de cinismos, resulta deliciosa la lectura de un librito que acaba ... de publicar entre nosotros una de esas pequeñas editoriales atentas al talento que florece por el mundo; en este caso, entre nuestros cercanos y tan a menudo ignorados vecinos, los portugueses. Se titula el libro 'Vamos a comprar un poeta', su autor es el escritor y cineasta Afonso Cruz y parte de una premisa tan ingeniosa como fértil: en una sociedad donde ya todos se han entregado por completo una existencia dictada por el cálculo -no sólo de costes y beneficios, sino de cualquier otra cosa que pueda contarse, como la saliva que se gasta al dar un beso-, la gente, en lugar de procurarse mascotas, se procura artistas para tratar de paliar el aburrimiento de sus vidas.

