La Universidad de Extremadura cumple 50 años

Probablemente, algún lector haya pensado que el cumpleaños de la Universidad de Extremadura ya ha pasado y, en cierto sentido, así es. En marzo de ... 1973 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Universidad de Extremadura con la Facultad de Ciencias en Badajoz, que funcionaba desde 1968 dependiendo de la Universidad de Sevilla, y la Facultad de Filosofía y Letras, a partir del Colegio Universitario de Cáceres que funcionaba desde 1971 dependiendo de la Universidad de Salamanca. Posteriormente, el Boletín Oficial del Estado de 18 de mayo de 1973 publicaría el decreto correspondiente.

Se cumplía un ansiado deseo creándose una universidad en la única región de España que no la tenía. Habían sido numerosas las manifestaciones de protestas al ver cómo surgían otras universidades, también prometidas en el Plan de Desarrollo de 1971, y la nuestra quedaba injustamente postergada. Recuerdo esos momentos donde la mayoría de la población extremeña mostramos nuestro afán reivindicativo consiguiendo las mayores movilizaciones, que yo al menos, he conocido en nuestra tierra. Existen algunas publicaciones que cuentan esta historia. ¡Cómo echo de menos esa fuerza para reivindicar el tren y la mejora en las infraestructuras!

La UEx empezó a andar prácticamente desde cero, pero con un grupo de personas entusiastas y decididas a dar lo mejor, con una fuerte determinación para no desaprovechar la oportunidad que teníamos. Todo estaba por hacer y siempre fueron escasos los medios. Lo conseguido ha sido gracias al esfuerzo y dedicación de unos profesionales que dedicaron muchas más horas de las que marcaba su horario académico o laboral. No fue fácil la puesta en funcionamiento y el desarrollo de las titulaciones o la creación de los grupos de investigación, muchos de los cuales están ahora bien posicionados en rankings nacionales e internacionales. El lugar actual de la UEx en estas listas está muy por encima de lo que le correspondería por financiación o tamaño.

Hablar de la Universidad de Extremadura y de su repercusión en nuestra región supone hablar de numerosas cuestiones además de la docencia y de la investigación que en ella se desarrolla o de los títulos que imparte. Creo que es la institución regional que más ha hecho por cohesionar la región, después de la Junta de Extremadura. Durante este medio siglo han sido tan numerosas e importantes sus aportaciones que bien hubieran merecido una exposición y publicaciones que las resumieran y visualizaran. Era el momento.

Obviando las referencias académicas me voy a referir a aspectos más prosaicos, pero importantes por su repercusión en el desarrollo regional. Es indudable que ha sido un motor económico fundamental para la región y principalmente para las ciudades que cuentan con centros universitarios. La estancia y movilidad de los miles de estudiantes, de personal docente y de personal de administración y servicio ha contribuido a su desarrollo en múltiples variables económicas (consumo, vivienda, transporte, servicios múltiples, actividades de ocio, instalaciones deportivas...). No sé cómo cuantificar todo el entramado económico/social que se mueve entorno a la universidad. ¿Cómo hubiera sido la vida en estas ciudades si estos estudiantes hubieran estudiado en universidades de fuera? ¿Cuántos estudiantes no habrían podido estudiar? Sería interesante dar a conocer la repercusión de la Universidad de Extremadura específicamente en estos aspectos.

La repercusión económica tiene, además, otras variables derivadas de la investigación en ámbitos empresariales e industriales. Esta relación es mayor de la que parece y son numerosos los grupos de investigación cuyos trabajos inciden en el entramado económico, social y cultural de Extremadura. Ello ha permitido el desarrollo de algunos sectores importantes para nuestra región. No obstante, queda mucho por hacer y para romper cierta reticencia mutua entre el mundo empresarial y el universitario. No tomo partido, pero entiendo que la colaboración de ambos mundos es fundamental y beneficiosa para todos.

En el aspecto social ha sido importante la movilidad de los universitarios que nos ha permitido conocer las otras ciudades universitarias como consecuencia de múltiples reuniones administrativas o académicas. ¡Cuánto hemos echado de menos la ansiada autovía entre Cáceres y Badajoz! Los miles de estudiantes que año tras año viven en las ciudades universitarias han tenido la oportunidad de adquirir y comunicar una visión de la vida en la región que hasta ahora era desconocida para muchos. La interrelación entre los extremeños no es ahora la misma y el conocimiento que tenemos de Extremadura es mucho mayor gracias a la universidad. Sería interesante comparar la relación entre cacereños y pacenses antes y después de estos 50 años.

Por otro lado, el desarrollo cultural se ha visto potenciado desde diferentes instancias universitarias, aunque en este aspecto podríamos haber hecho más. Recuerdo en Badajoz las actividades del Aula de Cultura en la antigua Escuela de Magisterio en Badajoz en el que contabilizábamos dos o tres actividades semanales con miles de asistentes en cada curso.

Son muchos los factores al margen de la docencia y la investigación en los que la UEx ha contribuido al desarrollo de Extremadura. Su repercusión en nuestras vidas ha sido muy importante y sería interesante que todo ello se reflejara en actos y publicaciones que lo divulgaran. No pierdo la esperanza.