Peseta, céntimos y bolsas de plástico

En ocasiones, algunos supermercados no nos devolvían la peseta debido a su escaso valor en su última época. Refunfuñábamos, pero lo aceptábamos. Una situación similar ... se da con las monedas de uno o dos céntimos de euro. He recordado esta anécdota al usar las bolsas al escoger la fruta y ver los envoltorios del pescado o de alguna chacina para su pesaje. En una de mis idas para hacer la compra se me ocurrió calcular el precio pagado por los envoltorios «gratuitos». Compré tres tipos de fruta por lo que cogí tres bolsas cuyo peso es de 9 gramos cada una como pude comprobar al pesarlas vacías. Pagué por cada bolsa según el precio de cada fruta, con un gasto total estimado de unos 8 céntimos la bolsa. En la charcutería observé que utilizan un trozo de papel de aluminio, cuyo peso aproximado es de 5 gramos, para envolver embutidos que oscilan entre 19 y 79 euros. En mi caso, compré dos productos y pagué 27 céntimos por el papel de aluminio. Finalmente, me dirigí a la pescadería, donde utilizan un papel más basto y bolsas de plástico. Comprobé que pesaban 20 gramos en total y pagué por el envoltorio 43 céntimos. Menos mal que solo era un producto y de los baratos. En cualquier caso, el precio del papel es superior al de los folios en una librería. Total, que los envoltorios supuestamente gratuitos me han costado 78 céntimos y que, obviamente, los vamos a tirar a la basura cuando lleguemos a casa y recojamos la compra. Como todas las familias se va a la compra, al menos, una vez a la semana, los céntimos se convierten en unos cuantos euros.

No sé cuántas personas entran diariamente en ese supermercado y pregunté. 700 compradores de media por día; seis días abierto a la semana y 52 semanas al año. Si consideramos los 78 céntimos que me gasté, podríamos estar hablando de unos 170.350 euros anuales obtenidos por este procedimiento de venta. Aun descontando el costo del material, el beneficio es muy grande puesto que depende del número de acciones más que de la cantidad en cada caso. Algo pequeño sumado muchas veces se convierte en algo muy grande.

Cartas al director