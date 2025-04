López Obrador y sus ocurrencias

Comenta Compartir

Muchas veces pienso si los elegidos democráticamente tienen patente de corso para decir sandeces y tontadas, y no me refiero a los políticos de nuestro ... país, que también deberían pasar una reválida periódicamente, sino a AMLO (Andrés Manuel López Obrador) como presidente de México. Ahora este señor viene a decir que las relaciones con España deben pasar por una ralentización y se basa para ello en la «conquista de hace más de 500 años» por parte de Hernán Cortés a los mexicas (que no era todo el territorio mexicano). Sin entrar a valorar esa 'conquista' a un pueblo salvaje que llegaba a límites de salvajismo como el canibalismo y que la conquista fue ejecutada más por mexicanos contra mexicanos que por un poder extranjero, he de decir que esa majadería solo es ocurrencia de una persona con poder político y económico se hace para desviar la atención de algo más importante que le afecte. No voy a entrar en lo que supuso la 'conquista', pues gracias a ella él es presidente de México, y si Méjico hubiera sido conquistado por cualquier país europeo las consecuencias serían más graves (pensemos en lo que hizo Inglaterra y sus sucesores con los nativos). Todo país a lo largo de la historia ha sido conquistado, ¿entonces España debería romper o ralentizar relaciones diplomáticas con Italia?, al fin y al cabo nos invadieron y nos conquistaron. En fin, los políticos deberían pasar una reválida exigente. Se necesita gente seria y coherente y no pendejos.

