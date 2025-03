Títulos y otras consideraciones

Hace un tiempo, en el pueblo donde vivo, supongo que en otros muchos lugares también, años cincuenta, poca gente había que estudiara. No digamos anterior ... a esta fecha. Recuerdo, de pequeña, haber oído, referido a alguien con carrera: «Es estudiao», que callaba cualquier comentario. Quizás de ahí, de esa aureola provocada por los estudios en personas donde generalmente tenía su familia un alto poder adquisitivo, nos haya quedado la reminiscencia de admirar a una persona según sus estudios. Se unían dos cosas que en un pueblo eran importantes y estaba apreciado por la mayoría: ser de clase alta y haber estudiado. Que vayan ustedes a saber qué se considera ser de clase alta. Desde luego, en mi localidad, altura, la del campanario. No puedo resistirme a traer a colación el refranero popular: «En el mundo de los ciegos el tuerto es rey», referido a la susodicha clase alta.

Me refiero con esto a que en 2023 sigue habiendo esa aureola hacia personas con carrera, independientemente de su valía humana o profesional de cualquier tipo.

En la actualidad pasa igual que en los años cincuenta, comentarios o actitudes que no son muy, digamos, recomendables ni social, ni humana ni políticamente, quedan solapados cuando alguien agrega del sujeto que no ha estado muy acertado: «Es abogado» o «Ha hecho Política y Ciencias Sociales» como si la 'boutade' dicha o cometida, simplemente por tener una carrera, se le perdonara. Hay políticos, o aspirantes, que en época de elecciones pierden su dignidad por conseguir votos. Y sí, son estudiados.

Algo debe haber quedado de aquella época en la que poca gente podía estudiar en el inconsciente colectivo para que sea esta una idea general. Si se es estudiado, se tiene razón.

No estoy en contra de la preparación académica, hecho fácilmente demostrable. Digo que los títulos pueden dar cierta seguridad tanto a los que los obtienen como a los que los rodean, pero no eximen de actitudes y hechos execrables y, desde luego, hemos dejado de lado a gente no estudiada muy valiosa y, sobre todo juiciosa. Son gente, me refiero ahora a mi localidad, a la que se consultaba, se tenía en cuenta, se contaba con sus opiniones. Gente con conocimiento y experiencia en nuestros campos, en nuestras costumbres, en nuestra sociedad. Gente vivida. Porque, como Rilke dijo, «…Se debería esperar y acumular sentido y dulzura, y solo después, muy al final, quizá se pudieran escribir diez líneas que fuesen buenas». Valorar lo que se tarda toda una vida en acumular: experiencia. La experiencia da empatía, comprensión, sabiduría, apertura, templanza, recapacitación. La juventud tiene el ímpetu, la ilusión, pero es necesario haber vivido. Nos hemos olvidado, dejado y apartado a los ancianos de la tribu. Parece además que los más jóvenes van sobrados, que lo saben todo. Manejan las redes y eso ya es patente de corso.

Una amiga mía, comentando qué nos parecía la profesora, muy joven, ambas estábamos de acuerdo que era buena. Mi amiga agregó: «Pero yo, a mis sesenta años, además de buena, necesito en los profesores otro poso». Ambas lo sabíamos. El esperar y acumular que decía Rilke. Esta profesora, por muy buena que fuera, no lo tenía. No había tenido tiempo. Seguro lo alcanzaría.

Actualmente domina la inmediatez en las redes sociales, que cada vez recuerdan más a las mesas camillas de antaño, tan denostadas. Pero hemos llegado a la mesa camilla universal y global. Es verdad que las redes logran grandes cosas, pero también se despelleja, se critica, se entra en una rueda inútil de descalificativos que hacen perder el tiempo y la paciencia. Y contestar sin medir las respuestas. Ni siquiera el periódico, la prensa, es suficiente para muchos. Y el periódico, te hace leer en soledad, reflexionar, no te apremia a contestar, hay artículos de opinión, artículos de buenos escritores, además de las noticias, ayuda a la ortografía, a la comprensión lectora. Como un buen libro. El olor del papel, pasar sus páginas, no ha dejado nunca de ser un placer, ni dejará de serlo.

¿De verdad, con la falta de tiempo de la que nos quejamos a menudo, hay siempre tiempo para contestar en las redes sociales y para escribir en ellas? Vertemos allí lo que hacemos cada minuto, qué comemos, dónde, aunque después no entremos en el restaurante, pero nos fotografiamos en la puerta, dónde viajamos, a quién queremos y cuánto. Si no lo exponemos públicamente, no existe. Es verdad que las puertas de los servicios públicos, actualmente, están menos escritas con frase como: «Por aquí pasó Fulanito de tal», por no especificar más. Quizás las redes hayan sido capaces de limpiar las puertas de los servicios. Se repite hasta la saciedad lo que uno y otro escribe o lo que uno y otro contestan en redes. Esa información continua y martilleante hace que estemos cada vez más embotados, que no mejor informados, lo que para los que nos gobiernan les viene de perla, a menor cultura, mejor y mayor manipulación. La gente vemos y oímos las consignas dadas a los políticos que, antes de que los veamos, ya tienen un gran equipo que les ha dado las técnicas para manipular mejor o mentirnos mejor, después las redes se llenan de comentarios, pero no de estudios posteriores sobre programas electorales o lecturas, simplemente E-R (estímulo-respuesta, como el perro de Pávlov).

Referido a mi localidad también, un pueblo pequeño, ahora parece que hemos descubierto las redes sociales. Todo es guay si está en redes: plenos del Ayuntamiento, relaciones sociales, tensiones entre vecinos. Más de lo mismo. Y todo se puede manipular, créanme. Aunque parezca imposible. Mientras se está atento a la GRAN MESA CAMILLA, léase redes sociales, no hay tiempo de formarse. Con otro hándicap añadido: aumenta la agresividad social y la ansiedad, no vaya a ser que el no estar atento a la pantalla haga que nos perdamos algo, que no contestemos a alguien que vaya en contra de nuestras ideas, o a favor de ellas. Pero inmediatamente.

Si está leyendo o acaba de leer esto, ya se ha perdido algo usted en las redes. No se puede estar en todos lados.