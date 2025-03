El planeta no aguanta más

Comenta Compartir

Ahora que estamos en sequía, me atrevo a decir que el planeta se está yendo a la porra. No soy capaz de ver cómo miles ... de litros de agua se desperdician cada día en Extremadura y en España, así como miles de toneladas de plástico se acumulan en el mar. Por eso hay que actuar ya, no puede ser que en el mar haya hasta islas de toneladas de plástico. Porque si no lo hacemos acabaremos viviendo en Marte o... ¡en la luna! Y por eso a mí me frustra tanto no poder aportar más que mi granito de arena ¡Hay que hacer algo ya!

