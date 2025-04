Locales comerciales vacíos

En Badajoz se extinguieron las barcas romboédricas para cruzar el río igual que el oficio de colchonero o el de sereno. En vías de extinción ... apuntaría al tapicero ambulante, el portero de piso, las pescaderías de barrio o el afilador con su armónica, tal y como le señalé a mi hija cuando se nos cruzó uno con su bicicleta.

Si hay algo que no soporta una preadolescente es escuchar algo que empieza 'Cuando yo tenía tu edad...', así que para estar en igualdad de condiciones juego con mi hija a que ella se adelante al futuro y me diga 'Cuando yo era pequeña...' y los dos citamos cosas que sabemos no resistirán la llegada a su edad adulta. 'Cuando yo era pequeña los móviles se cargaban con un cable', 'cuando yo era pequeña el autobús se podía pagar con monedas', 'cuando yo era pequeña comprábamos cosas en tiendas', me dice. Y en este punto paré preocupado. ¿Desaparecerán las tiendas, eso es lo que crees? Y ella me contestó señalando varios locales vacíos seguidos en una de las principales avenidas de Badajoz. Años atrás, cada vez que pasábamos por un local en bruto con el típico cartelón de 'Se alquila', me preguntaba qué había ahí dentro y yo le decía que pronto abrirían una tienda. Pero por sí sola ha comprobado que en vez de haber más tiendas lo que hay son más locales vacíos. He empezado a fijarme en todas esas plantas bajas de la ciudad abandonadas a su suerte, incluso en las mejores calles, y he concluido que cuando yo era pequeño Badajoz parecía otra cosa.