En el Telediario de ayer al mediodía: 'Salir del armario a los 60' era el letrero. Con la imagen de María del Monte en el ... pregón del Orgullo de Sevilla. Y se marcan un reportaje sobre la represión con personas mayores. Sobre sexualidad oculta. Hombre. Oculta. «Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de todos los que estamos aquí, de todos los que forman parte de este mundo. Y que, por supuesto, mi pareja esta noche, esta tarde, está aquí. Yo voy a respetar su libertad. Si quiere subir, que suba: si no, que no». Subió. Pero, cielos, María dice «mi pareja». Bueno, la queremos igual. Entiendo que la manifestación pública de la cantante se ha tomado como algo simbólico, no como un testimonio. Esta vez no es lo de Saul Bellow a un biógrafo: «¿Qué es lo que puedes revelar sobre mí que no haya revelado ya?». Es más bien aquella entrevista a Juan Gabriel. «Dicen que es gay». Y Juan Gabriel: «Lo que se ve no se pregunta».

