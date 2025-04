¿Qué te llevarías?

Comenta Compartir

A mí, que todavía soy de esa generación a la que su madre le reservaba la ropa nueva para los domingos, me hacen los ojos ... chiribitas cuando me entero de que existe una botella de vino cuyo precio es de seis cifras, 350.000 euros. No entiendo nada, me puede el prejuicio de clase y ser una auténtica ignorante en materia de caldos añejos que son mucho más que una bebida, porque de alguna forma han contemplado la historia. Dos siglos y pico tenía una de las botellas robadas esta semana en Atrio, Châteu d'Yquem se llama. Para intentar hacerme entrar en razón los que me rodean me explican que más que un vino es un objeto de coleccionista, una pieza que tiene valor histórico, cultural y emocional además del relato épico que carga a sus espaldas, porque la botella se rompió hace unos años y sus dueños tuvieron que hacer un viaje de emergencia con ella de Cáceres a Burdeos para evitar que el preciado líquido se perdiera. Vamos de historión en historión.

Los números hiperbólicos rodean el inalcanzable mundo del lujo, en donde a no ser que te rodee la abundancia más absoluta, es fácil entrar en shock al ver etiquetas que marcan 2.000 euros por unos zapatos o 6.000 por un bolso. Conozco algún caso en el que estos objetos se consiguen después de años de ahorro e ilusión. Son metas materialistas, sin duda, pero que pueden llegar a significar mucho más. Nacemos desnudos y así nos vamos, solos y sin nada, pero a lo largo de nuestra vida entablamos con los objetos una relación mágica, desde esos juguetes a los que nos apegamos durante la infancia a tesoros de la vida adulta para todos los gustos, desde perfumes a ropa, libros, arte o maquinitas. Algunos de ellos pueden convertirse en verdaderos totems, una especie de amuletos de los que nunca seríamos capaz de desprendernos. Siempre me ha llamado mucho la atención esa tendencia un poco psicópata de ciertos coleccionistas, capaces de mover Roma con Santiago para lograr encontrar la pieza que falta y sentirse plenos. De lo superficial a lo profundo creo que estos días, viendo el estético y voraz espectáculo del volcán de la Palma, muchos hemos pensado en todo ese inventario que nos rodea, ese mundo hecho de plástico o papel, de cuero, de telas, esas cosas llegadas de aquí cerca o de muy lejos. Las confeccionadas a mano con mimo y paciencia infinita o las compradas a voleo en cualquier tienda que salga al paso para resolver cualquier urgencia doméstica. Pienso, y creo que lo hemos pensado todos viendo el serial salvaje de Cumbre Vieja, en todos aquellos que han tenido que hacer mudanza a marchas forzadas por distintos motivos. ¿Qué se llevan? Si miro a mi alrededor veo de frente la pantalla en la que tecleo, un teléfono, periódicos en papel, folios, una botella reciclable, infusiones y libros, dos altavoces, varios tacos de post-it cuquis y un bote para los lápices con una lista de extensiones de teléfonos ya desactualizada. Si tuviera que salir pitando no sé qué me llevaría. Quizás no fueran mis zapatos más caros, ni esa máquina de fotos que tan poquito he usado. No creo que fuera el perfume que dosifico para que me dure un año, ni todos esos trajes de bodas y fiestas que te pones una vez y guardas. Tendría que pensarlo un poco, y no hay tiempo, pero no, todo eso no sería.

