Ni para llenar el mechero

Pasearse por los campos en la serret, incluso todo el día, resultaba económico, pues la avena consumida por el caballo que tiraba de ella era, ... por entonces, un cereal barato y nada sofisticado, los copos y la leche llegaron después. Asequible era contratar todos los meses al taxista Celedonio para ir de Cáceres a Badajoz y acudir a mis queridas Descalzas a rezar ante la tumba de mi padre, o llenar el depósito de la 'cirila' la rubia Ford de mi amigo Tomas Murillo que nos llevaba a tierras alcantarinas y es que, por entonces, la gasolina no alcazaba las diez pesetas el litro.

Se dirá que lo dicho forma parte de la injustamente llamada España en blanco y negro, quizás, pero el uso de la gasolina era idílico y se consumía sin recato por el poderoso motor de la 'cirila', alimentaba los populares mecheros IMCO y llenaba un viejo bote para limpiar manchas. También el Estado, como ahora, se llevaba un pellizco en su comercio', aunque lejos del actual que alcanza el 49% del precio del litro de gasolina, donde el IVA llega al 21% y el resto se lo reparten de nuevo el Estado y las comunidades autónomas, pues obligado es pagar el tinglado administrativo que disfrutamos, de lo que son mascarón de proa los veintidós ministerios. Por ello, ante la queja, el Gobierno saca el efímero y rebuscado sistema de la reducción de los 20 céntimos por litro, cuando lo que debían hacer es bajar el IVA o restar porcentajes a su saneado tanto por ciento.

Echándole gubernamentalmente la culpa a Putin, no voy a decir, eludiendo sospechas de añoranzas, que volveremos a la autárquica época de la serret, pero sí al de las galeras y como los extremeños aún no tendremos AVE tardaremos en llegar once días a Madrid, que eso duraba el viaje según crónicas decimonónicas.