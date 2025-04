Llegar tarde

Comenta Compartir

Casi me imagino al de Podemos en Andalucía corriendo como Joan Cusack en 'Al filo de la noticia', pero sin llegar a tiempo, no con ... la cinta de vídeo, sino con los requisitos para presentarse a las elecciones. Ha tardado tanto la izquierda andaluza en ponerse de acuerdo para ir junta a la Junta que se le ha echado el tiempo encima. Yolanda Díaz ha colocado la primera en la lista a Inmaculada Nieto y Podemos cedió al filo de la campana. Tan al filo, que el apoderado de Podemos no llegó a tiempo al registro. Dicen que enviaron el formulario a las 23:57 a IU y a ellos responsabilizan. Cuando Perico Delgado llegó tarde a la contrarreloj prólogo de Luxemburgo dijo que calentando se había encontrado con Thierry Marie y se puso a charlar. Que sabía su hora y llevaba reloj, pero era uno de propaganda del banco que en lugar de manecillas normales tenía dos bes grandes y no era muy claro. Como dice Lucía Etxebarria, gestionar papeleo es fascismo.

Temas

Opinión HOY