Por muy atrás que nos remontemos en la historia de la era cristiana, en los textos históricos se narran los hechos correlativamente según su cronología, ... y hay un momento en que nos encontramos la frase «llegada la Navidad…». Siempre que esto ocurre, el narrador se refiere a los días señalados de la celebración de la natividad del Señor, y nunca antes, ni siquiera con días de antelación.

No hace falta irse a tiempos remotos. En la tradición oral familiar, siempre que he tenido ocasión de escuchar a mis mayores contar cómo era su Navidad en la infancia, he tomado conciencia de sus celebraciones con una antelación de una semana, a lo sumo, y eso cuando había que preparar dulces y platos especiales, cosas que en la posguerra escaseaban por la baja Extremadura.

Acercándonos a nuestros días y en un intento de eliminar toda nostalgia de tiempos pasados, quiero recordar mi primera juventud, cuando dejé atrás el pueblo para cursar estudios universitarios, y me cuesta encontrar atisbo navideño alguno antes de las vacaciones, anunciadas con el soniquete de la lotería cantada en pesetas. Ni siquiera el alumbrado de la era anterior a El Corte Inglés anticipaba las fiestas con antelación a la fiesta de la Inmaculada Concepción.

Resulta obvio que los tiempos han cambiado y no creo que sea justo echar toda la culpa al capitalismo feroz y al interés del comercio por introducirnos en el consumismo como si fuera una manga de manejo para el ganado. Pasada la importada moda de Halloween, apenas sin dar tiempo a retirar los adornos macabros de la pretendida noche terrorífica, despertamos el día de Todos los Santos con los gorros rojiblancos de Papa Noel plantados sobre las calabazas sin retirar. Sin solución de continuidad, hoy en día la Navidad empieza el primero de noviembre, o como mucho el dos, después de la misa de difuntos. Y, si me apuran, en algunos sitios ni siquiera hace falta esperar tanto, puesto que la ofrenda floral a la Virgen del Pilar remueve ya la sensibilidad tan añorada. Eso, por no hablar de que en el chiringuito playero uno se sorprende observando, mientras se toma la caña fresca con una tapa de boquerones fritos, una tira de lotería cogida con una pinza de tender la ropa a un espejo de la barra: «Aquí lotería de Navidad sin recargo».

De seguir así, se va a generalizar el lema de tantas otras fiestas, de manera que al día siguiente de terminarlas empezarán a organizarse las siguientes, y así comeremos turrón todo el año y reservaremos la cena de empresa de un año para otro, y haremos acopio en marzo de los regalos del amigo invisible para el invierno. Y habrá un paje de los Reyes Magos junto al vigilante de la playa donde veraneemos por si queremos acercarnos con los niños, mojado aún el bañador, a entregarles la carta. Quiero una pala nueva para jugar en la arena, que la mía se la ha llevado el mar. Feliz Navidad, pequeño, pásalo bien mañana en el mini club de la piscina.