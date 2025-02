Cuando llega el olvido

Decía Oscar Wilde que la memoria es el diario que llevamos a todas partes. Y es el alzhéimer la enfermedad que nos roba los recuerdos, ... que se lleva lo que somos y nos hace ir desapareciendo de manera dolorosa e inevitable para los seres queridos que están junto al enfermo.

Mi padre padecía esta dolencia desde hacía muchos años. Poco a poco, ya diagnosticada como tal, él mismo se daba cuenta de sus «despistes», de errores absurdos que antes no cometía, porque trabajó como abogado hasta muy tarde, hasta que supo ya en la ancianidad que no podía seguir ejerciendo su vocación. Qué extraño mecanismo del cerebro, que sustancia química maldita se permite robarnos los recuerdos, cómo se apodera de las conexiones neurales que hacen que razonemos con normalidad, que ordenemos pensamientos y actuemos con coherencia.

Al principio eran despistes, mas adelante pérdidas de orientación. «Este señor se ha perdido», decía algún policía que lo llevaba a su despacho, cuando aún recordaba a duras penas la dirección. Dejó de trabajar y poco a poco a olvidar datos sencillos, los nombres de sus amigos, de sus nietos, de sus hijos, incluso su propio nombre. El alzhéimer no solo nos despoja de los recuerdos, nos quita nuestra propia identidad. Yo lo comparaba a veces con un disco duro que está dañado. Salían frases o palabras de su boca con absoluta lucidez entremezcladas con otras que carecían de sentido. La capacidad cognitiva se fue mermando al tiempo que las emociones o aquello que llevamos en el lugar más subconsciente de nuestro cerebro cobraban más vida. Nunca conocí a mi padre más cariñoso. Despojado de filtros que, seguramente, hicieron en su pasado un hombre adusto y severo por su educación y una parte de pudor, nacieron a borbotones en forma de abrazos, besos y demostraciones de cariño. Yo me aprovechaba de eso. Le cogía la mano, le acariciaba la cara y el pelo, y me permitía hacer y decir aquello que nunca pude. Jugaba con él y reía a carcajadas. Le miraba a los ojos y en ese momento recuperaba a esa parte de padre que no fue.

Cuando se mueren las palabras, la razón, aparece lo más primitivo y recóndito de estos enfermos. Entienden mucho más un gesto amable, una caricia, un beso, tocar, tocar y tocar. Quizás se conviertan en bebés de nuevo. Un recién nacido no puede almacenar recuerdos, no es capaz de articular palabras. ¿Pero acaso no nos comunicamos con gestos? ¿No responden a una sonrisa? ¿No son felices o encuentran la calma cuando los cogemos y abrazamos? Estoy convencida de que todos los que tienen algún familiar cercano con esta enfermedad entienden lo que digo. Obviamente, sabemos que un bebé está creciendo, se está convirtiendo en algo que se desarrolla, que va ganando vida y eso nos conmueve y emociona. Al contrario, un anciano con alzhéimer es su reverso. La va perdiendo, decrece, la va dejando… qué duro es aceptarlo.

Cada vez son más personas que padecen este tipo demencia, y cada día más los avances, acerca del mismo. Pero qué misterioso y recóndito se nos presenta aún el conocimiento de nuestro cerebro. Ese lugar por descubrir donde reside nuestra identidad, nuestra esencia, en definitiva, lo que somos.

Mi padre falleció hace un mes, ya tenía 91 años. Fue muy difícil acompañarle en ese camino, pero yo me quedo con los abrazos que pude darle cuando ni siquiera sabía quién era yo. Y coger su mano como él me la cogió cuando era niña y me contaba los dedos. Pues ahora yo te los cuento a ti, le decía, qué sensación tan bella y extraña al mismo tiempo…