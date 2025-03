Llega la hora de votar

Comenta Compartir

Ya estamos de nuevo en un año electoral. Es hora de atarse los machos como los toreros, dejar de hacer cábalas y conjeturas o jurar ... en arameo, maldiciendo a unos y a otros, bien por su repugnante eficacia llevándose por delante lo más querido y haciendo de España un triste juguete, bien por la inútil retórica de los contrarios. Se ha acabado el tiempo de mirar hacia el otro lado cuando con brutal injusticia se manifiesta la fuerza del poderoso. Llega ese momento en el que uno es soberano y libre en la manifestación de su voluntad y premia con su voto a aquel en el que se confía y castiga no ya solo el que ha efectuado una mala gestión sino además y, por mayor razón, al que con malas artes , por encima incluso de la voluntad de los suyos, busca perpetuase aun cuando eso signifique la ruina de una nación. Y esa es la hora presente de España, donde no gobiernan los socialistas, sino separatistas, comunistas, y terroristas, y todo ello por la vergonzosa ambición del presidente Sánchez. Por desgracia ni los suyos pueden ya detenerle en su desenfrenada carrera ¡allá ellos! pero los que no lo somos debemos tener claro que hemos de acudir a las urnas en masa a fin de evitar que Sánchez siga sentado en la poltrona de la Moncloa, asistiendo a la cada día más quebradiza unidad de España por sus viles concesiones, a la triste y vergonzosa injerencia partidista en la educación, a la desvergonzada falta de respeto a la institución monárquica, símbolo de nuestra unidad, y a la grosera aplicación de leyes como la de memoria histórica. Es la hora, no la desaprovechemos.

Temas

Cartas a la directora